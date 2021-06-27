fb ig video ETtoday search mobile

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

>

▲▼ 積家,卡地亞 。（圖／公關照）

▲積家聯手阿根廷馬球靴製造商Casa Fagliano打造充滿夏日氣息的錶帶。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季該為錶帶換新裝了，積家（Jaeger-LeCoultre）聯手創立於1982年的阿根廷馬球靴製造商Casa Fagliano，為今年慶祝90周年的Reverso翻轉錶，創作4種顏色、2種尺寸的錶帶，適用於Reverso Classic Medium翻轉系列腕錶中型款、Reverso Classic Large翻轉系列腕錶大型款及Reverso Tribute翻轉系列腕錶的所有作品，為優雅的經典錶款注入休閒氣息。

▲▼ 積家,卡地亞 。（圖／公關照）

▲積家Reverso翻轉錶搭配給合帆布與柔軟小牛皮的灰色錶帶。

積家與2011年起與Casa Fagliano合作，多次為限量錶打造專屬錶帶，此次為夏季推出的全新錶帶，以夏日馬球比賽的獨特帆布皮革馬球靴為靈感，結合帆布與柔軟小牛皮製成，分別有沙米色、淺棕色、淡藍色和中灰色可供選擇，藉由Reverso翻轉錶的快速更換錶帶系統，便能輕鬆換上新錶帶。

▲▼ 積家,卡地亞 。（圖／公關照）

▲積家Reverso翻轉錶搭新錶帶很優雅。


錶帶的另一流行是向環保靠攏，從再生物料再製成為新趨勢，卡地亞（Cartier）首款搭載太陽能SolarBeat™機芯的Tank Must腕錶，第一次採用非動物性原料錶帶，以約4成的植物原料組成，主要由歐洲食品工業的蘋果廢料製成錶帶，有助於漸少碳足跡排放。

▲▼ 積家,卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞Tank Must腕錶首度採用光電機芯與非動物性原料錶帶。（圖／卡地亞提供）

►風・Luxury／曾被遺忘的翻轉錶重生　4面複雜錶、珠寶錶慶90歲

►好想吃！　雪山甜點藏夏季水果、積家咖啡店誘客

關鍵字：

積家, JAEGER LE-COULTRE, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧

Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧

凱特王子妃穿你我衣櫃都有的白T搭牛仔褲　難得套高價7萬外套 風・Luxury／碳纖維錶殼「織」出彩色格紋　HUBLOT雙軸陀飛輪炫目 卡地亞美鑽排出美洲豹斑紋　祖母綠像瀑布流洩而下大秀工藝 玄彬有口福了！　孫藝珍秀廚藝洩女神美麗秘方 2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了 Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯 孫芸芸躺沙發扭出性感S曲線　小S開嗆「最好在家會穿這樣」!

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面