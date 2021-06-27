錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

▲積家聯手阿根廷馬球靴製造商Casa Fagliano打造充滿夏日氣息的錶帶。（圖／積家提供，以下同）





記者陳雅韻／台北報導

夏季該為錶帶換新裝了，積家（Jaeger-LeCoultre）聯手創立於1982年的阿根廷馬球靴製造商Casa Fagliano，為今年慶祝90周年的Reverso翻轉錶，創作4種顏色、2種尺寸的錶帶，適用於Reverso Classic Medium翻轉系列腕錶中型款、Reverso Classic Large翻轉系列腕錶大型款及Reverso Tribute翻轉系列腕錶的所有作品，為優雅的經典錶款注入休閒氣息。

▲積家Reverso翻轉錶搭配給合帆布與柔軟小牛皮的灰色錶帶。

積家與2011年起與Casa Fagliano合作，多次為限量錶打造專屬錶帶，此次為夏季推出的全新錶帶，以夏日馬球比賽的獨特帆布皮革馬球靴為靈感，結合帆布與柔軟小牛皮製成，分別有沙米色、淺棕色、淡藍色和中灰色可供選擇，藉由Reverso翻轉錶的快速更換錶帶系統，便能輕鬆換上新錶帶。

▲積家Reverso翻轉錶搭新錶帶很優雅。



錶帶的另一流行是向環保靠攏，從再生物料再製成為新趨勢，卡地亞（Cartier）首款搭載太陽能SolarBeat™機芯的Tank Must腕錶，第一次採用非動物性原料錶帶，以約4成的植物原料組成，主要由歐洲食品工業的蘋果廢料製成錶帶，有助於漸少碳足跡排放。

▲卡地亞Tank Must腕錶首度採用光電機芯與非動物性原料錶帶。（圖／卡地亞提供）

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