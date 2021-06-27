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星・變美／「日本不老仙妻」52歲凍齡如大學生！防脫髮「頭皮按摩」曝光

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▲▼ 星變美／日本第一美魔女。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲水谷雅子逆生長凍齡好狀態，被日媒盛讚看起來像大學生。

記者／張毓容　圖／翻攝水谷雅子IG、小紅書

被日本網友譽為「不老仙妻」、「第一美魔女」的水谷雅子是日本超紅保養達人，今年52歲的她狀態超好，簡直逆生長，不僅肌膚細緻彈潤又透亮，比許多年輕女生都好，就連蓬鬆髮量都讓人超羨慕！常被粉絲敲碗如何保持髮量的她，近日就公開了自己的「頭部穴位按摩法」，只要4個步驟，不僅能養髮，還能幫助舒緩肩頸酸痛，快一起來學學。

▲▼ 星變美／日本第一美魔女。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲水谷雅子除了肌膚細緻透亮，蓬鬆髮量也讓人羨慕。

水谷雅子每日除了必做臉部的「刮痧按摩」來保養肌膚，平時也常會用手指和刮痧板做頭皮穴位按摩。她表示，好好做好頭皮按摩，不僅能促進血液循環、改善頭皮狀態、防止脫髮，還能幫助舒緩疲勞、放鬆頸部、改善睡眠，對於養護美顏也有效果，如果搭配頭皮用的精華、保養品一起使用會更有效果。也因為她堅持常做頭皮按摩，就連髮型師都稱讚她「髮量不會變少，因為毛囊很健康」。

▲▼ 星變美／日本第一美魔女。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

她做頭皮按摩時會用到以下5個穴位，並搭配4個步驟。

＃百會穴：位於頭頂正中央，與兩耳尖端連線的交點。

＃太陽穴：在眼角與眉尾間，稍微往後一點的凹陷處。

＃頭維穴：在髮際線上方約1cm處的額角兩側。

＃風池穴：位於後頸兩側，接近髮根的部位。

＃風府穴：在後頸髮際線正中直上約1吋位置，也就是兩側斜方肌之間的凹陷處。

▲▼ 星變美／日本第一美魔女。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

Step 1：頭頂

先用刮痧板的頓點處點按百會穴10秒，能讓人感到放鬆，幫助調理全身機能，接著以百會穴道為起點，用刮痧板分別刮向前後左右。

Step 2：鬢角

從頭頂開始，由上往下一直刮向太陽穴。按摩太陽穴能幫助緩解額頭紋路和臉部下垂。

▲▼ 星變美／日本第一美魔女。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

Step 3：側頭部

從髮際線開始，經過頭維穴刮整個側頭部，最後刮到風池穴。按壓頭維穴和風池穴這兩個穴位，能有效舒緩肩頸酸痛疲勞，很適合長期久坐的上班族。此外，按壓頭維穴還能夠幫助預防白髮生長。

Step 4：頸部

用刮痧板的凹陷處按壓風府穴和風池穴，從後頸的髮際線開始，由上往下刮約5cm。這兩個穴位有助於消除、放鬆長期久坐的疲勞，還能幫助預防感冒。

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關鍵字：

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