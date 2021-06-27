網激推「急救保養」神品　小資女也可輕鬆入手

▲長時間戴口罩的肌膚問題，一瓶就能輕鬆緩解。（圖／品牌提供、翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫不能鬆懈，口罩成為日常的必備品，隨著佩戴口罩的時間加長，臉部長時間與口罩摩擦，造成肌膚紅癢脫屑，加上許多人有化妝習慣，在化學物質和口罩相互作用下，進而刺激粉刺、痘痘生長。《ET FASHION》熱搜小資女保養夯品，所有肌膚困擾一次緩解。

▲水潤專科 超微米瞬效保濕精華液，30ml，580元。

獨家微晶球保濕科技，包覆超微米玻尿酸，保濕深入肌膚底層，輕輕一抹微晶球立即爆水，瞬放濃密3重玻尿酸，打造深層水嫩肌膚。

▲肌研 極潤健康調理凝露，90g，650元。

嚴選薏仁精華、甘草酸二鉀，能改善肌膚油光、敏感、泛紅、粗糙等問題，長效舒緩不穩定膚況，重現水潤透亮的細緻膚觸。

▲Simple 清妍SOS毛孔調理控油精華，25ml，369元。

質地輕薄、清爽易吸收，添加高比例10%金縷梅萃取，溫和收斂毛孔並減少油脂分泌。

▲AHC超微導B5能量修護賦活露，30ml，1,680元。

滴管內的藍色粒子是整瓶的精華所在，另含多種益生元幫助肌膚益菌平衡，極速強效修護肌底，提升保水度、持續修護煥活肌膚，不添加酒精成分，敏感肌也適用。

▲Neogence 3％神經醯胺PLUS精華，30ml，1,350元。

來自日本與德國的高滲透型神經醯胺，搭配NMF保濕因子和燕麥萃取，強化保水屏障，預防乾燥、穩定膚況，質地清爽好吸收，無添加酒精、色料，成分不致痘。