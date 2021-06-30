fb ig video ETtoday search mobile

四款卡通聯名水杯好消暑！抱著米奇、米妮巨型水壺狂喝　還可拿來存錢

>

編輯／ChiNg

不管大人還是小孩時常一忙起來就會忘記喝水，而防疫時期每天關在冷氣房裡的你更需要勤補充水分，下面推薦四款超可愛的卡通聯名水杯，一邊欣賞杯上的圖案一邊滋潤自己，簡直是一舉兩得，趕快手刀丟進購物車。

＃迪士尼巨型水壺

7-ELEVEN總是不定期的給予我們很多驚喜，而這次泰國的7-ELEVEN便與迪士尼攜手推出多款迪士尼巨無霸水壺，把米奇、米妮、唐老鴨等經典角色通通放大變成超大容量水壺，浮誇的可愛外觀很適合帶去野餐或是遊樂園、電影院等，若不裝水時也可以放在房間作為存錢筒，實在是可愛又實用度破表。

▲▼推薦四款卡通聯名水杯。（圖／翻攝自小紅書＠長頸鹿的小草原、amandier.com.tw、momoshop.com.tw、toyselect.me）

▲迪士尼巨型水壺（圖／翻攝自小紅書＠長頸鹿的小草原）

▲米奇。（圖／翻攝自IG@7.eleventhailand.）▲米奇。（圖／翻攝自IG@7.eleventhailand.）

▲米妮款也可愛，也可拿來當存錢筒。（圖／翻攝自IG@7.eleventhailand.）

＃三眼怪冰壩杯

超人氣的《玩具總動員》每次推出聯名商品都能引起轟動，每隻角色都各自擁有獨特的迷人之處，此款將超療癒的三眼怪打造成夏天必備的冰壩杯，採以淡藍色光看就很消暑，加上手繪風的三眼怪圖樣簡直是太欠買，500ml的容量用來裝水、想喝的飲料都實用。

▲▼推薦四款卡通聯名水杯。（圖／翻攝自小紅書＠長頸鹿的小草原、amandier.com.tw、momoshop.com.tw、toyselect.me）

▲三眼怪冰壩杯（圖／翻攝自momoshop）

＃蠟筆小新保溫保冰杯

說到卡通聯名當然少不了蠟筆小新，小新總是給人活力充沛的感覺最適合夏天的氣息，此系列共有兩款不同造型，一款是居家的小新有小白陪著，另一款則是小新最愛的玩具們鱷魚山先生、鋼達姆機器人等經典元素集合，不鏽鋼材質可以保溫又保冰，整年都能用。

▲▼推薦四款卡通聯名水杯。（圖／翻攝自小紅書＠長頸鹿的小草原、amandier.com.tw、momoshop.com.tw、toyselect.me）

▲蠟筆小新保溫保冰杯（圖／翻攝自toyselect.me）

＃Hello Kitty造型公仔水杯

廣大的Kitty粉絲們有福囉，品牌雅蒙蒂推出的這款超萌Hello Kitty聯名款水杯絕對能滿足你的少女心，整個水杯打造為粉嫩色調，杯身還佈滿了Kitty的經典蝴蝶結，最讓人難以抗拒的是杯蓋裡還藏有整隻立體的Kitty直接趴在裡頭，光看就被療癒了。

▲▼推薦四款卡通聯名水杯。（圖／翻攝自小紅書＠長頸鹿的小草原、amandier.com.tw、momoshop.com.tw、toyselect.me）

▲Hello Kitty造型公仔水杯（圖／翻攝自amandier.com.tw）

►胖虎家開的雜貨店也出「環保購物袋」　新款龍貓午餐袋實用又可愛

►喝水也要有儀式感！米奇冰塊丟進杯裡超可愛　海獺吸管吸得到珍珠

關鍵字：

水杯, 水壺, 高顏值, 絕美

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

3大星座「發火像撿到槍」！　牡羊變臉超快、第一名有多遠躲多遠

3大星座「發火像撿到槍」！　牡羊變臉超快、第一名有多遠躲多遠

AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備 10位「85花」陸劇女星！倪妮、劉詩詩狂上熱搜　趙麗穎獨自拼出一片天 用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃 「小熊軟糖」夢幻愛心、戒指造型一次擁有　易開罐草莓蛋糕好欠吃 LISA炫腹亮最高等級AB線　加碼裸肩秀百萬寶格麗項鍊 Lisa胸前「只扣一顆」深V視角太邪惡　時尚大片生圖比精修還辣 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個80%人都犯過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面