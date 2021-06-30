四款卡通聯名水杯好消暑！抱著米奇、米妮巨型水壺狂喝　還可拿來存錢

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不管大人還是小孩時常一忙起來就會忘記喝水，而防疫時期每天關在冷氣房裡的你更需要勤補充水分，下面推薦四款超可愛的卡通聯名水杯，一邊欣賞杯上的圖案一邊滋潤自己，簡直是一舉兩得，趕快手刀丟進購物車。

＃迪士尼巨型水壺

7-ELEVEN總是不定期的給予我們很多驚喜，而這次泰國的7-ELEVEN便與迪士尼攜手推出多款迪士尼巨無霸水壺，把米奇、米妮、唐老鴨等經典角色通通放大變成超大容量水壺，浮誇的可愛外觀很適合帶去野餐或是遊樂園、電影院等，若不裝水時也可以放在房間作為存錢筒，實在是可愛又實用度破表。

▲迪士尼巨型水壺（圖／翻攝自小紅書＠長頸鹿的小草原）

▲米妮款也可愛，也可拿來當存錢筒。（圖／翻攝自IG@7.eleventhailand.）

＃三眼怪冰壩杯

超人氣的《玩具總動員》每次推出聯名商品都能引起轟動，每隻角色都各自擁有獨特的迷人之處，此款將超療癒的三眼怪打造成夏天必備的冰壩杯，採以淡藍色光看就很消暑，加上手繪風的三眼怪圖樣簡直是太欠買，500ml的容量用來裝水、想喝的飲料都實用。

▲三眼怪冰壩杯（圖／翻攝自momoshop）



＃蠟筆小新保溫保冰杯

說到卡通聯名當然少不了蠟筆小新，小新總是給人活力充沛的感覺最適合夏天的氣息，此系列共有兩款不同造型，一款是居家的小新有小白陪著，另一款則是小新最愛的玩具們鱷魚山先生、鋼達姆機器人等經典元素集合，不鏽鋼材質可以保溫又保冰，整年都能用。

▲蠟筆小新保溫保冰杯（圖／翻攝自toyselect.me）

＃Hello Kitty造型公仔水杯

廣大的Kitty粉絲們有福囉，品牌雅蒙蒂推出的這款超萌Hello Kitty聯名款水杯絕對能滿足你的少女心，整個水杯打造為粉嫩色調，杯身還佈滿了Kitty的經典蝴蝶結，最讓人難以抗拒的是杯蓋裡還藏有整隻立體的Kitty直接趴在裡頭，光看就被療癒了。

▲Hello Kitty造型公仔水杯（圖／翻攝自amandier.com.tw）

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