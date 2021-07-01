fb ig video ETtoday search mobile

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

>

▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）

▲近期許多民眾在家時間變長，想升級居家空間，有網友分享好用的IKEA居家小物，價格都平實又實用。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因應疫情緊張，許多民眾宅在家想升級生活空間，在無法到店購物的情況下，適逢IKEA推出線上購物出清活動，臉書粉絲團《IKEA超值生活分享社》就有網友PO文號召「官網必買」蓋樓，吸引近百則留言，其中最受歡迎的竟然只要39元，還有一些隱藏好用小物也出爐。

近期因民眾避免群聚，到實體賣場採購意願低，IKEA將銷售主力集中在線上購物，除推出絕版品出清優惠之外，再加碼7／7前滿額800元超商取貨免運，吸引許多民眾線上下單，而《IKEA超值生活分享社》粉絲團中也有網友貼文，表示「歡迎蓋樓IKEA官網必買」，讓許多社友留言貢獻自己用過的好物。

第一名是竹製的「手機架／平板電腦架」，售價僅39元，目前官網特價2件69元，網友表示把它拿來立自己的Mac電腦剛剛好。只要把電腦蓋上掀倒最大角度，並放置在手機架上，就能佔掉最少桌面空間，不少民眾都覺得這做法很棒。

▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）

第二名是售價39元的「洗滌刷」，清洗菜籃跟鍋具，甚至是洗碗槽、浴室都好用，且刷毛軟硬適中，髒污好清除，此外刷毛間隔大，也很容易晾乾，最特殊的是底部的吸盤設計，可以自行站立，不需倚靠牆面或收納在盒內。

▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）

第三名為經典商品FRAKTA環保購物袋，堅固又好用的材質，加上尺寸也夠大，在生活上相當實用，就算拿出去也不怕髒，有手提款跟肩背款，而且售價超級親民，經典款藍色購物袋只要25元至29元，比百元商店還便宜。

▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）

第四名則是沐浴球，有網友表示「是我用過最不會開花的」，3件裝套組售價僅49元，顏色包括白色、藍色與粉紅色，就算是一家人一起使用也不會搞混；第五名則是目前炙手可熱的BLÅHAJ鯊鯊布偶，不但可當靠背，外觀也討喜又可愛，療癒最優。

▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA居家小物。（圖／翻攝IKEA官網）

►病毒在衣服上可活2天！　進家門後先做「防疫3步驟」

►用一台風扇就能「全室換氣」排病毒　只要擺對位置就OK

關鍵字：

IKEA, 隱藏小物, 好用小物, 居家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

地獄級「香菜皮蛋豬血糕比薩」狂洗版　網推加「一款醬料」瞬間變好吃

地獄級「香菜皮蛋豬血糕比薩」狂洗版　網推加「一款醬料」瞬間變好吃

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

苦往肚裡吞！「3星座」最愛故作堅強，其實內心超脆弱 曾莞婷綠色壓紋裙神似「美人魚」美翻！　網友搗亂：我覺得像釋迦 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家 10位「85花」陸劇女星！倪妮、劉詩詩狂上熱搜　趙麗穎獨自拼出一片天 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個80%人都犯過 AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備 凱特王子妃穿Zara打折外套看足球賽　1,390元入手台灣也買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面