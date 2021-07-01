IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

▲近期許多民眾在家時間變長，想升級居家空間，有網友分享好用的IKEA居家小物，價格都平實又實用。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因應疫情緊張，許多民眾宅在家想升級生活空間，在無法到店購物的情況下，適逢IKEA推出線上購物出清活動，臉書粉絲團《IKEA超值生活分享社》就有網友PO文號召「官網必買」蓋樓，吸引近百則留言，其中最受歡迎的竟然只要39元，還有一些隱藏好用小物也出爐。

近期因民眾避免群聚，到實體賣場採購意願低，IKEA將銷售主力集中在線上購物，除推出絕版品出清優惠之外，再加碼7／7前滿額800元超商取貨免運，吸引許多民眾線上下單，而《IKEA超值生活分享社》粉絲團中也有網友貼文，表示「歡迎蓋樓IKEA官網必買」，讓許多社友留言貢獻自己用過的好物。

第一名是竹製的「手機架／平板電腦架」，售價僅39元，目前官網特價2件69元，網友表示把它拿來立自己的Mac電腦剛剛好。只要把電腦蓋上掀倒最大角度，並放置在手機架上，就能佔掉最少桌面空間，不少民眾都覺得這做法很棒。

第二名是售價39元的「洗滌刷」，清洗菜籃跟鍋具，甚至是洗碗槽、浴室都好用，且刷毛軟硬適中，髒污好清除，此外刷毛間隔大，也很容易晾乾，最特殊的是底部的吸盤設計，可以自行站立，不需倚靠牆面或收納在盒內。

第三名為經典商品FRAKTA環保購物袋，堅固又好用的材質，加上尺寸也夠大，在生活上相當實用，就算拿出去也不怕髒，有手提款跟肩背款，而且售價超級親民，經典款藍色購物袋只要25元至29元，比百元商店還便宜。

第四名則是沐浴球，有網友表示「是我用過最不會開花的」，3件裝套組售價僅49元，顏色包括白色、藍色與粉紅色，就算是一家人一起使用也不會搞混；第五名則是目前炙手可熱的BLÅHAJ鯊鯊布偶，不但可當靠背，外觀也討喜又可愛，療癒最優。

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