fb ig video ETtoday search mobile

《玩具總動員》巨型抱抱龍入侵你的房間　拆開大頭直接GET超萌箱子

>

編輯／ChiNg

喜歡《玩具總動員》的人準備尖叫！香港玩具品牌HEROCROSS決定幫大家圓夢把最呆萌的抱抱龍搬進你的房間，高達77cm的超巨型尺寸讓整個空間變可愛，雖然是放大的版本，但小手手還是一樣又短又迷你，粉絲們紛紛直呼「可愛的太犯規了」、「立馬搬一支回家」

▲▼巨型抱抱龍。（圖／翻攝自IG@official_herocross）

▲▼巨型抱抱龍。（圖／翻攝自IG@official_herocross）

▲巨型抱抱龍已開放預購，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自IG@official_herocross，下同）

這隻超巨型抱抱龍不但可以放在房間當擺飾，中空設計也可以作收納箱使用，若家中有小朋友還能把玩具通通藏進抱抱龍的肚子裡，輕鬆GET一個抱抱龍玩具箱，實在太療癒。而構造設計為上、下兩個部分可拆式，今年萬聖節可以試試看把抱抱龍的頭戴上直接秒變成抱抱龍本人，肯定變成全場焦點。

▲▼巨型抱抱龍。（圖／翻攝自IG@official_herocross）

喜歡卡通造型的商品也別錯過這款同樣超高人氣的瑪利歐小夜燈，英國品牌PALADONE經常推出各種舒適的居家生活用品，這次便與任天堂攜手推出瑪利歐系列的各種角色造型小夜燈，經典的食人花、無敵星星、蘑菇點燈後十分療癒，所有童年回憶直接進攻你的臥室。

▲▼瑪利歐系列造型夜燈。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲蘑菇與花朵、無敵星星圖案夜晚點燈後特別可愛。（圖／翻攝自pinkoi.com）

眾多造型夜燈之中最吸睛的絕對是這款「食人花夜燈」一上架就被瘋搶，整個夜燈高約34cm可放置於桌面作為夜燈之外還可以當作擺設，在工作桌上形成一個有趣的畫面，再累也會瞬間融化；而花柄功能讓大家可以手動自行調整方向，連接USB電源後簡單按下開關便能輕鬆操控，不管是送禮還是自己留著收藏都非常適合。

▲▼瑪利歐系列造型夜燈。（圖／翻攝自pinkoi.com）

另外，日本雜貨品牌DECOLE近日推出貓咪造型的環保除濕除臭擺飾馬上引起熱議，Q萌的胖貓咪外型，功能也非常實用，運用素燒陶的吸濕特性讓它免插電就能使用，安全、環保又省電優點多多，特別的是只要放入微波爐加熱幾分鐘後又能再度恢復乾燥重複使用，放一隻胖嘟嘟貓咪在衣櫃、鞋櫃裡再也不怕潮濕與悶臭還可以美化環境，絕對是每個家庭必備的用品之一。

▲▼造型除濕除臭擺設。（圖／翻攝自mamilove.com.tw）

▲▼造型除濕除臭擺設。（圖／翻攝自mamilove.com.tw）

▲除了貓咪造型以外也有推出療癒軟萌的樹懶造型。（圖／翻攝自mamilove.com.tw）

►胖虎家開的雜貨店也出「環保購物袋」　新款龍貓午餐袋實用又可愛

►哆啦A夢、哆啦美一起出口罩好萌！皮卡丘跨足眼藥水電力十足

關鍵字：

玩具總動員, 抱抱龍, 超級瑪利歐, 夜燈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面

IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面

日劇《大豆田永久子》嶄新愛情觀！願意輸給對方一輩子的才是最棒的戀人

日劇《大豆田永久子》嶄新愛情觀！願意輸給對方一輩子的才是最棒的戀人

吃麵包前先做「一個動作」　對身體更健康、不易胖 《玩具總動員》巨型抱抱龍入侵你的房間　拆開大頭直接GET超萌箱子 安格斯12星座一周運勢6／28-7／4　水逆掰掰！單身天蠍、雙魚把握愛情 朴信惠擦超重腮紅「微醺妝」粉絲認不出　幕後生圖曝光網讚：天使 ZARA折扣季今晚開跑！金世正同款小背心、夯爆字母系列超便宜 徐玄「應援車穿搭」意外洩超豐滿身材　粉絲直盯：羨慕了 周迅、張鈞甯長腿PK纖腰好養眼！「全身黑香奈兒」藏不住仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面