《玩具總動員》巨型抱抱龍入侵你的房間　拆開大頭直接GET超萌箱子

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喜歡《玩具總動員》的人準備尖叫！香港玩具品牌HEROCROSS決定幫大家圓夢把最呆萌的抱抱龍搬進你的房間，高達77cm的超巨型尺寸讓整個空間變可愛，雖然是放大的版本，但小手手還是一樣又短又迷你，粉絲們紛紛直呼「可愛的太犯規了」、「立馬搬一支回家」

▲巨型抱抱龍已開放預購，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自IG@official_herocross，下同）

這隻超巨型抱抱龍不但可以放在房間當擺飾，中空設計也可以作收納箱使用，若家中有小朋友還能把玩具通通藏進抱抱龍的肚子裡，輕鬆GET一個抱抱龍玩具箱，實在太療癒。而構造設計為上、下兩個部分可拆式，今年萬聖節可以試試看把抱抱龍的頭戴上直接秒變成抱抱龍本人，肯定變成全場焦點。

喜歡卡通造型的商品也別錯過這款同樣超高人氣的瑪利歐小夜燈，英國品牌PALADONE經常推出各種舒適的居家生活用品，這次便與任天堂攜手推出瑪利歐系列的各種角色造型小夜燈，經典的食人花、無敵星星、蘑菇點燈後十分療癒，所有童年回憶直接進攻你的臥室。

▲蘑菇與花朵、無敵星星圖案夜晚點燈後特別可愛。（圖／翻攝自pinkoi.com）

眾多造型夜燈之中最吸睛的絕對是這款「食人花夜燈」一上架就被瘋搶，整個夜燈高約34cm可放置於桌面作為夜燈之外還可以當作擺設，在工作桌上形成一個有趣的畫面，再累也會瞬間融化；而花柄功能讓大家可以手動自行調整方向，連接USB電源後簡單按下開關便能輕鬆操控，不管是送禮還是自己留著收藏都非常適合。

另外，日本雜貨品牌DECOLE近日推出貓咪造型的環保除濕除臭擺飾馬上引起熱議，Q萌的胖貓咪外型，功能也非常實用，運用素燒陶的吸濕特性讓它免插電就能使用，安全、環保又省電優點多多，特別的是只要放入微波爐加熱幾分鐘後又能再度恢復乾燥重複使用，放一隻胖嘟嘟貓咪在衣櫃、鞋櫃裡再也不怕潮濕與悶臭還可以美化環境，絕對是每個家庭必備的用品之一。

▲除了貓咪造型以外也有推出療癒軟萌的樹懶造型。（圖／翻攝自mamilove.com.tw）



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