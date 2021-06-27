巴黎男裝周／DIOR馬鞍包用「馬鐙」提著　飄飄喇叭褲帥爆

▲DIOR 2022夏季男裝，將經典優雅與街頭潮流完美結合。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2022夏季男裝發表前，就先丟出與潮流天王Travis Scott合作的消息，大秀終於在巴黎舉行，大片沙漠、巨型玫瑰、仙人掌、蘑菇，構築了秀場，俐落剪裁的上衣與喇叭褲讓男士們走路好有風，馬鞍包是「雙袋」設計，中央以馬鐙為提把，顛覆想像。

▲喇叭褲是DIOR 2022夏季男裝的重要輪廓，包包環在手臂十分巧妙。

▲馬鐙變成提把，讓雙袋的Saddle馬鞍包更有特色。

關於DIOR 2022夏季男裝，從設計師Kim Jones、攜手的對象Travis Scott，到一切的人、事、物，竟有巧妙的關聯，1947年迪奧先生首度踏上美國時裝舞台，第一個到訪的地方是德州，無垠的沙漠景象讓他印象深刻，而Travis Scott正是出生於德州，這個系列的主題名稱為「Cactus Jack Dior」，來自Travis Scott創辦的唱片公司Cactus Jack，「Cactus」是仙人掌。

▲秀場佈滿巨型玫瑰、蘑菇、仙人掌，充滿張力又有一種浪漫情懷。

這些連結成就了夏季男裝，秀場上的巨大玫瑰，從迪奧先生童年時期的玫瑰花園得來靈感，轉化為一座奇異​怪誕的仙人掌花園，他鍾情的美國西部大峽谷風情、塵土飛揚的沙漠、耀眼陽光，成了錦葵紫、土褐色、開心果綠與藍水藍，讓服裝呈現出獨特的浪漫情壞。

▲Tailleur Oblique單扣斜裁西裝、長外套，在休閒中注入正式感。

佔了很大篇幅的喇叭褲，以各種不同的搭配方式凸顯，線條流暢的長外套、高腰到窄袖的設計，重現1956年迪奧先生設計的「Arrow」（箭形）服裝輪廓，寬鬆的針織背心讓造型上寬下窄，俐落優雅又有潮味，Tailleur Oblique單扣斜裁西裝則為運動風調入了正式感。

▲「JACK」Oblique老花背心搭配喇叭褲，胸前的仙人掌項鍊有著繽紛色彩，活潑耀眼。

▲手繪、塗鴉等手法，一眼就被吸引。

經典的Oblique老花向來極受歡迎，原本的「DIOR」變奏成為「JACK」字樣，從品牌歷史典藏取材的菱形圖案，也重新演繹成搶眼的提花設計，想必又會掀起一陣風潮。Travis Scott則運用手繪圖案，透過印花、刺繡工藝，將DIOR與Cactus Jack的經典符碼轉化，包包、皮夾克上的補丁徽章，便由此而來。

▲短褲造型是夏日必備，包包上的菱形提花，從DIOR歷史典藏中取材。

▲別針鍊的一頭在帽子、一頭在衣服，細膩卻非常搶眼。

配件絕對是眾所矚目的焦點，Saddle馬鞍包變化多端，除了腰包、環在手臂，雙袋設計加上馬鐙提把令人驚豔，以滑板鞋為靈感的運動鞋是街頭潮男必備，繫帶涼鞋則展現了遊牧情調，由大師Stephen Jones打造的全新帽飾，結合了法式漁夫帽與美式毛帽，仙人掌別針一頭別在帽子、一頭別在衣服上，細膩又極度搶眼，Kim Jones更首度與品牌的珠寶創意總監Victoire de Castellane攜手，打造專屬於男士的高級珠寶，開滿彩色花朵的仙人掌搭配珍珠項鍊，顯得活潑耀眼。

▲韓星南柱赫（上起）、EXO世勛欣賞DIOR的2022夏季男裝。

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