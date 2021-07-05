邊緣人專用！這個迷你公事包竟可以「烤肉」　15秒組裝完成今晚開吃

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日本野炊用具品牌LOGOS日前推出一款「攜帶式迷你烤肉架」一上架馬上引起話題，極為迷你的尺寸設計完全能安慰到邊緣人，誰說烤肉跟煮火鍋是一定要有朋友才能做？這台單人用烤肉架讓你一個人在家也可以大吃烤肉，不必擔心會佔據空間。

這個迷你烤肉架的外觀像極了袖珍版的爸爸公事包，功能部分也設計為將烤肉架、鐵桶、木炭等烤肉用具收納其中，闔上外殼後就可以輕鬆提著它到處走，讓你走到哪烤到哪，就是這麼隨心所欲，有興趣的人千萬不要錯過。

▲尺寸大小約為16.5X11.4cm，超迷你的設計讓你一個人也可以吃烤肉。（圖／翻攝自logos.ne.jp）



另外，超商店員時常被大家稱頌全能員工，什麼都難不倒他們，從製作熱壓吐司、泡咖啡、出收貨還是結帳同時身兼多職令人超級佩服，而近日有網友在逛Costco好市多時意外發現一台似曾相識的微波爐，回過神才發現原來就是7-ELEVEN那台大家最熟悉的微波爐，因而掀起熱議，許多網友紛紛讚嘆「大推這台」、「好用！」、「搬一台回家～」

▲小7店員工作忙碌。（圖／示意圖，非本文當事人／資料照）



除了看過7-ELEVEN店員操作以外許多門市現在都改成自助微波加熱，因此大家肯定對這台微波爐都不陌生，用過都知道這台由Panasonic所推出的「18公升商用微波爐NE-1853」真的很好用，最上面設計為一排0至9的數字方便大家快速且簡單搞懂如何選擇適合的方式來加熱與烹調，再加上五階段的烹調模式以及十五段火力選擇，省時的同時也非常省力，大家更不用擔心會操作失敗。

▲18公升商用微波爐。（圖／翻攝自Costco）

更有店員爆料說這台微波爐可以使用超過40萬次，即便每天頻繁使用也從不見它故障或是損壞，讓人不禁欽佩這台微波爐是料理神物，也有網友幽默地說「比起微波爐，我更需要店員」。

除此之外同樣備受網友矚目的便是這款由日本髮廊Barber Sakota與品牌貝印攜手推出的「紙刮鬍刀」，標榜無使用任何塑膠原料製作而成，強調永續經營的環保理念，簡單的以紙片堆疊、相扣而成成功打造了帶有文青氣息的慢活精神，瞬間讓生活中的瑣碎例行公事變成一門富有意義的藝術。

▲目前只能透過代官山蔦屋書店贈送給前100名的顧客，大家趕快敲碗產品早日上市吧。（圖／翻攝自prtimes.jp）

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