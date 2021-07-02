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網列出女友「超省錢」7種行為好丟臉！藥妝店試乳液、去五金行剪指甲

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編輯／ChiNg

大家都知道勤儉是美德，但省到走火入魔時就很容易流於小氣甚至是很多人口中的「過於客家」，近日有網友於Dcard版上發文分享「女朋友省錢省到好丟臉」原Po一一列舉了女友各種誇張的省錢舉動，例如：什麼都要試用、免費的都要搜集，而其中最全網震撼的便是這位女友竟然會去五金行剪指甲，下面這些省錢行為你能接受幾項？

▲▼網友表示女友省錢省到好丟臉。（圖／翻攝自Dcard感情版）

▲網友表示女友省錢省到讓自己好困擾，列舉數項女友誇張行為。（圖／翻攝自Dcard感情版，下同）

＃很愛關東西

省電是好事，但若連只是去上個廁所都要把任何大小電器關閉，真的很惱人。

▲▼過度省錢。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃什麼都要加水

很多人都不知道其實除了某些商品有特定混合比例以外，基本上沐浴乳與洗碗精都不要加水比較妥當，另外原Po更表示女友會把冰箱的飲料加水分裝好幾瓶。

▲▼過度省錢。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃免費的都要嘗試

去大賣場看到任何免費試吃不管隊伍有多長都要去排，或是如原Po表示女友洗完澡後會去屈臣氏試用免費乳液，更有網友幽默回覆「CP值最高的保養方式」。

＃去五金行剪指甲

這一項直接震驚全網，原Po女友為了節省購買指甲剪的錢因此直接前往五金行修剪指甲，許多網友表示這不僅是省過頭的問題，衛生觀念也有待加強。

▲▼過度省錢。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃免費市集撿寶物

有些人若不介意使用二手物品便會去逛免費的二手市集撿一些人家不要的椅子、娃娃等，但若是過於貼身的個人物品，衛生與安全問題又是一大疑慮。

＃省水省到極致

原Po又補充女友為了省水每天一定要兩人一起洗澡，聽似浪漫其實只是帶來更多不便與麻煩。

▲▼過度省錢。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃過度計較

相信大家都知道貨比三家的道理，但若兩個東西僅有個位數字的金額之差大家會特別記在備忘錄裡做比較嗎？原Po苦惱自己真的很愛女友但又不知道是否價值觀不適合，許多網友表示「價值觀不同以後結婚會更累」、「客家人都低頭了」亦有一些人反駁「只是習慣不一樣」、「應該是來自她的家庭習慣」、「不至於到丟臉的程度，但價值觀不同真的會不好受」。

▲▼過度省錢。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

Dcard, 感情, 情侶, 日常

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