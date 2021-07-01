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Hello Kitty最質感餐具登場！聯名「鳥獸戲畫」小碟子、馬克杯先收藏

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編輯／ChiNg

一份吸引人的餐點除了好廚藝之外，若擁有質感餐盤和餐具便如虎添翼近乎完美，下面推薦三組極具儀式感的精緻杯盤餐具，注重美感細節的你絕對不能錯過。

＃Hello Kitty X 鳥獸戲畫

人氣品牌鳥獸戲畫繼去年與米飛兔聯名大受歡迎後，這次再度跨界與Hello Kitty合作推出一系列精緻又可愛動人的餐具，長型盤、圓形小碟子、筷架還是馬克杯應有盡有，將Kitty融入鳥獸人物戲畫的畫卷世界，復古的氣息實在值得收藏，此系列都可以在線上官網購買，許多款式已售完，想擁有必須加快腳步。

▲▼Hello Kitty x 鳥獸戲畫。（圖／翻攝自japaholic.com）

▲▼Hello Kitty x 鳥獸戲畫。（圖／翻攝自japaholic.com）

▲▼Hello Kitty x 鳥獸戲畫。（圖／翻攝自japaholic.com）

▲▼Hello Kitty x 鳥獸戲畫。（圖／翻攝自japaholic.com）

▲▼Hello Kitty x 鳥獸戲畫。（圖／翻攝自japaholic.com）

▲典雅的包裝不管是自己使用還是送人都很適合。（圖／翻攝自japaholic.com）

＃Afternoon Tea X 史努比

擁有大票粉絲的史努比總是能成為各種商品的最佳代言人，而這次《花生漫畫》便與日牌Afternoon Tea合作打造一系列生活用品，其中最引人注目的便是廚房雜貨系列將小圓碟、筷架、筷子等餐桌上常見的單品，換上東京旅行風格的史努比，全系列採以低調、質感的白與藍配色讓人看了食慾大增。

▲▼史努比X Afternoon Tea。（圖／翻攝自shop.afternoon-tea.net）

▲▼史努比X Afternoon Tea。（圖／翻攝自shop.afternoon-tea.net）

▲藍與白的色調搭配使整體顯得格外貴氣。（圖／翻攝自shop.afternoon-tea.net）

＃大創X小熊維尼

若餐桌上出現維尼的身影肯定能讓家中的小孩乖乖吃飯，韓國大創所推出的小熊維尼周邊就很實用，從造型碗、點心盤到餐盤組等各種日常必備小物通通一次蒐羅，幫你把餐桌換成維尼黃色系既活潑又可愛，除此之外還有維尼帆布袋、便當袋等方便大家隨時能享用家裡的美味。

▲▼大創X 小熊維尼。（圖／翻攝自IG@daisolife）

▲同步推出帆布袋與便當袋方便大家攜帶出門。（圖／翻攝自IG@daisolife）

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關鍵字：

史努比, 花生漫畫, 卡通, 餐具, 生活用品, 小熊維尼

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