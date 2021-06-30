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「小熊軟糖」夢幻愛心、戒指造型一次擁有　易開罐草莓蛋糕好欠吃

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編輯／ChiNg

下午茶可以說是一整天的動力來源，除了甜點是女孩的第二個胃以外，工作勞累了半天的你確實值得給自己一點鼓勵，因此大家都該藏一些解饞的小點心來補充能量，這時候就需要來一包童年回憶的小熊軟糖治癒，德國糖果品牌HARIBO近期推出的新系列「STARMIX星際綜合版」一上架馬上引起大票粉絲熱議。

家喻戶曉的小熊軟糖這次換了全新形象，從一隻隻可愛療癒的七彩小熊變身成為汽水瓶、愛心、荷包蛋等圖案甚至還有軟糖戒指，全系列共有五種造型的不同口味，與以往最大差別的就是這次只需要小小一包就能讓你蒐集完五種造型，再也不怕自己運氣差。

這次的星際綜合版軟糖真的很懂少女心，很多人一拆開包裝就瞬間融化直呼「簡直太可愛了」，還有網友分享自己把軟糖戒指套在手上，實在是可愛到讓人毫無抵抗力，喜歡的人趕緊手刀搶購，目前台灣已經能輕鬆購入，全台7-ELEVEN以及家樂福皆已開始販售，千萬不要錯過。

▲▼軟糖戒指。（圖／翻攝自IG@lovelyoon_mj）

▲星際綜合版軟糖。（圖／翻攝自IG@lovelyoon_mj）

若喜歡可愛療癒的甜點，那麼不能錯過這款由日本超人氣主廚日前於推特上分享的「高顏值全開罐蛋糕」一推出馬上被網友刷出破萬個讚，最吸睛的地方就在於它的容器創意的使用生啤易開罐，平常一拉開就可以大口暢飲的快感用在這裡一樣可以讓你一開罐大啖美味的蛋糕，絕對過癮。

以易開罐裝著鮮美可口的草莓蛋糕，來自北海道的新鮮新奶油甜而不油膩非常爽口，搭配柔軟的海綿蛋糕以及香甜的草莓，真材實料的組合大口咬下肯定能一秒治癒你，整個蛋糕在瓶內裝好裝滿大家完全不必擔心搬運過程中它會因此毀容；這款全開罐蛋糕目前已於北海道人氣燉飯專賣店「Risotteria GAKU」的澀谷店開賣，有興趣的人趕快找代購吧。

▲▼ 易開罐蛋糕。（圖／翻攝自news.livedoor.com）

▲易開罐蛋糕。（圖／翻攝自news.livedoor.com）

此外，深受大小朋友喜愛的迪士尼公主也來放火燒粉絲的錢包，日本迪士尼再度跨界與有「世界茶品專賣店」之稱的LUPICIA合作推出公主系列紅茶，一口氣推出貝兒、艾莉兒、茉莉、白雪公主等六位公主要來俘獲大家的芳心，除了絕美的夢幻包裝以外，打開罐子每款紅茶都具有獨特的香氣，就算不喝茶的人也絕對要買來收藏、錯過肯定捶心。

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關鍵字：

小熊軟糖, 迪士尼, 迪士尼公主, 日本

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