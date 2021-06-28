徐玄「應援車穿搭」意外洩超豐滿身材　粉絲直盯：羨慕了

記者王則絲／台北報導

韓星們在片場拍戲時，收到朋友們或贊助品牌的應援車是很常見的場景，少女時代忙內（年紀最小）團員徐玄近期便Po出了好幾組應援車合照，開心的與印有自己照片的應援車照相，同時也曝光了好幾天份的私服穿搭，其中一天徐玄穿著鮮艷的橘色小背心，意外洩漏超豐滿身材，讓粉絲忍不住盯著瞧：「是辣妹！」、「這胸⋯⋯羨慕了。」

▲徐玄的「應援車穿搭」意外洩露豐滿好身材。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）



徐玄近期忙於拍攝Netflix電影《解禁男女》（Moral Sense），於片場拍攝至今已收到約莫7次應援咖啡車的支持，足見她的好人緣與高人氣，被網友們笑稱是「咖啡車富人」。

收到自己的應援咖啡車後，要與自己的照片合照已是演員們間的默契，所以徐玄也就在這段期間內上傳了這麼多組應援車美照，其中最近一次徐玄又收到了應援咖啡車，當天她穿著明亮的橘子色針織小背心套裝，外套故意滑落一側好讓粉絲看到更多福利畫面，平時不會刻意賣弄身材的徐玄，這次卻因為貼身的小背心而意外洩露豐滿身材，尤其是從影片中更能看到這絕對是真材實料，讓粉絲們都不知眼睛該擺哪邊：「這胸⋯⋯羨慕了」、「身材好好啊」、「真的大！」、「這身材不得了。」

從徐玄這幾次的應援車穿搭中可以看見她喜歡嘗試不同風格的服裝，包括OL風白襯衫、法式寬領上衣、浪漫的抓皺花卉上衣或是洋裝，每一套都是女孩們的穿搭範本，不過綜觀一看會發現，徐玄最常穿的單品就是一件寬鬆修身的直筒牛仔褲！無論與什麼樣風格的上裝都能搭配，輕鬆打造明星的私服穿搭。

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