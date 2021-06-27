不只是紅蘿蔔！「8種護眼食物」多吃，安心追劇去

▲現代人3C不離手，其實很傷眼力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人3C產品不離身，除了滑手機、在家看視訊會議，抓到空檔更是瘋狂追劇，螢幕成癮可說是一人一機，這樣長時間下來對眼睛損害很大，若覺得眼睛不舒服、視力模糊，現在就得注意眼部保養，營養師高敏敏教你從「8種食物」下手，給雙眼足夠營養、抗氧化，同時減少自由基傷害。

#堅果

日常容易取得的堅果，內含豐富維生素E，適量補充能保護眼睛。維生素E能消除視網膜自由基，不讓DHA被自由基破壞。

#菠菜

菠菜富有豐富葉黃素，葉黃素能吸收紫外線中的藍光，保護眼睛視網膜免於紫外線的傷害。

#玉米

#玉米內含玉米黃素，是天然存在的類胡蘿蔔素，可預防眼睛的老化及病變，也可預防白內障，提升眼睛對光的敏感度和清晰度。

#紅蘿蔔

紅蘿蔔富含維他命A，有助於舒緩眼睛疲勞，可幫助眼睛製造淚液，加強眼睛適應黑暗能力，提升夜間視力。

#燕麥、大麥

燕麥和大麥富含維他命B群，能協助神經細胞代謝，有保護眼瞼、結膜和角膜的作用.。

#芭樂

芭樂富含維他命C，是構成黏蛋白、淚液製造的原料 也能增強身體的抗氧化能力。

#葡萄、櫻桃

葡萄、櫻桃能促進眼微血管循環，改善眼睛疲勞，預防視網膜病變。

#鮭魚、鯖魚

魚類富含DHA，能緩解乾眼不適、幫助視神經發育，眼睛的視網膜感光細胞膜有一半成分都是DHA 它是唯一能通過視網膜屏障進入眼睛的不飽和脂肪酸。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏也提醒，除了補充以上營養素，也要記得用眼過度時要適度消息，像是用眼50分鐘，就要休息10分鐘，多看看戶外遠方，幫助放鬆眼睛睫狀肌。

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