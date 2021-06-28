不學會後悔！5個夏季護膚小知識，最後一招超簡單

▲夏季護膚學問大。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

編輯 / Lily

天氣越來越熱，肌膚油脂分泌旺盛，肌膚悶在又濕又熱的環境，粉刺痘痘跟著來，以下5個夏季護膚小知識現在就學起來，幫助維持好膚況。

#不要用冷水洗臉

不少人喜歡用冷水洗臉，但皮膚科醫師表示，用常溫水清潔隊肌膚最好，冷水容易使肌膚毛孔收縮，這樣一來，毛孔內的髒東西沒辦法排解，很容易造成粉刺、痘痘大爆發。

#保養品沒有換季

夏季應選擇清爽控油產品，若是沿用冬季護膚品，質地容易過度滋潤，使肌膚負擔太大，正確觀念應該是保養品應隨著季節更換，保養才能事半功倍。

#挑選輕盈水感防曬

防曬要塗好塗滿沒錯，但夏季溫度高，若選擇質地太厚重的防曬霜，容易給肌膚太大負擔，當肌膚沒辦法呼吸，就更容易大爆油。

#清潔是第一

不少女生長痘痘都習慣用化妝來遮蓋，但是這樣的方法很容易堵塞毛孔，想要消除痘痘應該要從肌膚清潔做起，從卸妝到洗臉一步步按部就班，別怕冒油所以就不保濕，做好清潔讓肌膚維持油水平衡，痘痘就能緩解改善。

#多喝水

喝水是最不花錢的保養方法，當肌膚缺水，不只是乾燥，連臉色都會變得暗沉，想要維持好膚況，必須從多喝水做起，根據數據顯示， 一天至少要攝取2000cc水分，少量多次補充，若是水喝不夠，敷在多保濕面膜都沒用！