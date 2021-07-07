「綠油油」是本季必敗色！5大牌配件特搜　BV方包、GUCCI拖鞋超吸睛

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝品牌官網

每季總有些主打的趨勢配色，像是讓少女們無法抗拒的奶茶、寶寶藍、燕麥奶等等，都是當季「必敗色」。近期除了清淡、溫婉的色調之外，搶眼的「綠」也悄悄冒出頭，介於深綠與草綠之間，看似難駕馭的配色其實質感又顯白，勢必會成為下半年趨勢，包括Bottega Veneta（BV）、GUCCI、DIOR、LV等品牌都有綠油油的作品，《ETFASHION》特搜出5大品牌的一系列吸睛綠色單品，跟著買準沒錯！

Bottega Veneta

▲Bottega Veneta Daisey Bag，NT$79,700。

在2019秋冬首度推出就成吸睛焦點的Daisey Bag，中性俐落的方形硬殼，跳脫以往皮革包款的柔軟，散發出一股說不出的迷人優雅，搭配中央長條的銀飾鎖扣，在低調的設計中依舊奢華，最新一季推出的「BV綠」色則在復古輪廓中透出現代時髦感，可調節式的皮革背帶增添包款穿搭風格。

▲Bottega Veneta迷你Cassette Bag，NT$27,700。

人氣只增未減的Cassette Bag編織卡帶包，極簡的輪廓線條一直都是時尚迷們的最愛，本季BV也跟上「小廢包」趨勢帶來了縮小的迷你Cassette Bag，小巧的模樣簡直爆擊女孩們的心臟。

GUCCI

▲GUCCI 夏日精選系列雙G皮革拖鞋。

GUCCI 從Ouverture系列中帶來意外驚喜的「Towards the Sun」夏日精選，以GUCCI招牌的V字型縫線搭配清爽的深綠配色，推出充滿度假感的皮革拖鞋，一上腳就十分顯白，綴在鞋面的GG Logo，則透出一抹優雅。

▲GUCCI 夏日精選系列草編托特大包。

GUCCI夏日膠囊系列，一口氣揉合了度假不能少的兩大元素：草編+托特大包，異材質拼接豐富了視覺效果，令包包遊走在優雅與休閒之間，中央的馬銜扣細節同樣讓人不容忽視，大容量絕對裝好裝滿，完全不用擔心實用性。

DIOR

▲DIOR World Tour膠囊系列純綠色單品。（圖 / 品牌提供）

DIOR World Tour膠囊系列，推出一系列繽紛的「純色單品」，為炎熱的夏天注入亮眼色彩，擅長高端與運動風格混搭的品牌男裝創意總監Kim Jones，以話題度最高的B27球鞋為首，DIOR也將立體化的DIOR Oblique老花一躍而上系列夯包，包括簡約的小方包、馬鞍包，就連皮帶也沒放過，單色控絕對要收！本次DIOR也祭出限量皮革鞋盒，提供時尚迷們能另外收納球鞋，方便隨身攜帶或珍藏。

BALENCIAGA

▲BALENCIAGA 中型 Neo Classic機車包，NT$79,900。

BALENCIAGA 招牌機車包在2020秋冬系列推出全新的Neo Classic機車包，新款機車包重新調整比例，賦予經典更加極簡的現代質感，特色的流蘇拉鍊與俐落線條感包緣，則完美展現了歷久不衰的外型，極具未來感的鮮綠色，第一眼就吸睛，粒面皮革不用怕不小心刮壞愛包。

Louis Vuitton

▲LV 2021春夏 「Coussin系列」手袋。



不論是率性肩背還是近年大勢的腋下包背法，都讓人瞬間被燒得體無完膚，LV Coussin手袋運用柔軟的小羊皮達到療癒的「蓬蓬」輪廓，以法文中的「抱枕」取名，低調印壓上經典Monogram老花，遊走在優雅與街頭的金屬鍊帶與尼龍肩背帶，可以隨時拆卸搭配，展現多樣風格，多層間隔的大容量，彷彿前陣子大勢的三合一包款進階版，迷人百搭毫不費力，歐陽娜娜曾背上肩，鮮豔活潑的綠色，剛好適合她青春少女的年紀。

►DIOR微型包讓女星撞一團！孫芸芸低胸辣呼呼 曾之喬穿睡衣逗狗拼了

►腋下包太燒！盤點YSL、MIU MIU……昆凌連曬兩咖、佔滿Lisa的IG版面

