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仙度瑞拉「夏天穿的玻璃鞋」是這雙！GUCCI果凍拖太夢幻　甜美色想全收

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝品牌官網

近期不少繽紛又充滿活力的夏季膠囊系列紛紛推出，而GUCCI也在近日為炎熱的盛暑，精選出休閒、度假感滿溢的Towards the Sun夏日系列，多款清新的「糖果色」涼鞋，一推出就引起不少女孩們的關注，其中一雙透明的果凍膠鞋也被譽為仙度瑞拉穿的玻璃鞋，夢幻指數爆表！

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲GUCCI PVC粗跟果凍橡膠涼鞋。

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）
▲此款透明粗跟鞋，被網友們讚為仙度瑞拉的玻璃鞋。

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲這款米白色粗跟涼鞋能在黑暗中發出夜光。

隨著夏天而來的午後雷陣雨總是難防，上一刻明明還豔陽高照，下一秒卻立馬下起暴雨的情況經常發生，因此春夏女孩們愛穿的涼鞋、拖鞋，「防水」的機能性功能也成了焦點，GUCCI這款PVC粗跟涼鞋，全透明的材質，在悶熱夏季帶來輕盈的視覺享受，莓果紅、天空藍、透明等可愛色系，完全不用擔心跟洋裝不搭，輕鬆就能營造甜美的夏日風情，另外一款米白色還有隱藏驚喜，能在黑暗中發出夜光，夜晚走在路上立馬成為全場焦點。

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲GUCCI 雙G Logo厚底涼鞋。

若是擔心穿不慣高跟鞋、或是今天沒擦指甲油不想露出腳趾頭的女孩們，可以選穿雙G厚底涼鞋，2.2公分厚底讓嬌小女孩們十分心動，就算是日常牛仔造型也百搭，極簡的設計綴上鏤空的雙G Logo還能順便透氣，不怕天氣炎熱太悶，其中夢幻的馬卡紫色更是爆擊少女們心臟，為盛夏注入一股清爽的氣息。

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲GUCCI涼鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲GUCCI糖果色橡膠涼鞋。

有視覺降溫效果又不失甜美的橡膠涼鞋，果凍般的清透材質，令人好感度倍增，純色色調清爽簡約，悄悄綴上的雙G鉚釘Logo則彰顯了品牌細節，此鞋款推出一系列迷人配色，包括淡紫色、糖果粉、米白，另外也有百搭的黑色，同樣也不怕水，讓夏日的雨季除了雨鞋外也有更多選擇。

▲ Crose 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA與Crocs 展開二度合作 。（圖／品牌提供）

說到擁有防水材質的拖鞋，就不得不提到Crocs布希鞋，輕盈又方便穿脫，簡直就是懶人福音，在2022春季，BALENCIAGA再度與Crocs攜手，腦洞大開將Crose的classic clog鞋底延伸成高跟涼鞋，一曝光就立馬掀起熱議，繼上一次的恨天高厚底、尖頭高跟款，肯定會再次迎來搶購。

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關鍵字：

GUCCI, 夏季, 拖鞋, 涼鞋, 果凍鞋, Crocs, Balenciaga

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