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ZARA折扣季今晚開跑！金世正同款小背心、夯爆字母系列超便宜

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記者王則絲／台北報導

才剛結束618這場年中購物節，沒給人休息的時間，ZARA折扣季在今日（6月28日）晚上就要開跑了，且大家不必為了搶便宜冒險出門，折扣季活動僅限網購平台，APP將於晚間9點、網路商店於10點開售，全面折扣5折起，包括韓星們熱愛的針織小背心、居家套裝、鞋包配件⋯⋯以及網路上夯爆的「字母」飾品系列，通通超便宜。

▲zara折扣季 。（圖／翻攝自官網）

夏天必備可愛針織背心

近期在韓星們之間相當流行這種粗針織的小背心，單穿、當外罩都OK，鮮豔的顏色襯托夏季氛圍，又富有可愛童趣感，本次ZARA折扣季裡還可以發現韓女星金世正不久前才穿上的同款小背心。

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲金世正同款鉤編細肩帶上衣，原價NT＄990，特價NT＄690。（圖／翻攝自官網，以下同）

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲提花針織上衣 原價NT＄650，特價NT＄490、鏤空編織上衣 原價NT＄650，特價NT＄490。

居家辦公服裝

由於疫情三級警戒延長，許多人的WFH也一併延長，不妨趁此機會入手一些適合居家辦公的服裝，能上視訊鏡頭，又能舒適涼爽，柔軟的細針織套裝或是輕便連身裙都是好選擇。

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲針織連身裙 原價NT＄1,290，特價NT＄790、針織上衣＋針織短褲，成套特價490+490，不用一千元。

字母系列飾品

網路上夯爆「字母」系列飾品，本身售價就已經很平價，遇上折扣季又更便宜了，雖然有補貨過了，但是字母還是和之前一樣不一定齊全，如果自己要的字母還有貨的話，絕對必搶！

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲玻璃字母吊飾項鍊、金屬圓牌字母項鍊，原價NT＄650，特價NT＄390。

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲字母手環，原價NT＄390，特價NT＄190。

夏季手袋

夏季怎麼能少了竹編、草編的配件呢？ZARA今年也推出了很多田園風情的竹編包款，款式相當活潑可愛；另外，先前洗版日妞們IG的格紋硬紗水桶包也納入了本次折扣。

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲編織箱型單肩包 原價NT＄990，特價NT＄690。

▲zara折扣季。（圖／翻攝自官網）

▲格紋硬紗水桶包 原價NT＄990，特價NT＄690。

【同場加映】

運動品牌Nike日前展開「換季特價再七折」優惠，雖然此檔快閃優惠已截止，但網站上依然有下殺6折專區，眾多鞋款與男、女裝都有列入特價，上回沒搶到的人這次可要把握機會。

▲nike優惠。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Blazer 低筒 SE特價NT＄1,889、女款運動內衣Nike Swoosh特價NT＄899。

►Jil Sander+推出最優雅的「勃肯拖鞋」　半包鞋設計＋綁帶實在太美

►ZARA HOME新推「消光黑」廚具系列有夠帥！由法國糕點廚師操刀設計

關鍵字：

ZARA, 折扣季, 特價

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