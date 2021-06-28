60年代綠錶長這樣　復古風更迷人

▲Zenith Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶，286,000元（圖／Zenith提供）



記者陳雅韻／台北報導

綠色為今年錶界注入活潑朝氣，也因色調有深淺層次不同，呈現出不同風格。Zenith從野外大自然擷取靈感，為裝配1969年問世El Primero機芯的Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶，與A384原創錶款的外型比例完全相同，但換上蔥鬱青翠新裝，呼應Safari時尚。

Zenith Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶以鈦金屬打造，有星形裝飾的錶冠與計時按把皆採用微噴砂處理，而啞光深綠色面盤搭配黑色計時盤形成強烈對比，點綴米色SuperLumiNova 超級夜光物料的鑲貼棒形時標和指針，再加上與面盤相同綠色的橡膠 Cordura帆布效果錶帶，流露復古氣息。





▲格拉蘇蒂原創Sixties Chronograph Annual Edition 六零年代計時腕錶年度版，279,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）



德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）則從「搖擺的六十年代」獲得啟發，推出Sixties Chronograph Annual Edition 六零年代計時腕錶年度限量版，綠色面盤由周圍深色漸變至中央展現亮綠色，同時以細膩紋路裝飾，讓此款錶在眾多綠色錶款選擇中更顯突出，搭配灰棕色絨面小牛皮錶帶同樣復古，內載39-34 型自動上鍊機芯，具時、分、小秒與計時碼錶功能。

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