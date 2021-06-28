周冬雨轉身整片白皙美背曝光！　仙氣透視裙「挖空到臀上」辣翻

▲周冬雨因新劇《千古玦塵》人氣再度攀升。（圖／翻攝自周冬雨微博）



記者鮑璿安／ 台北報導

大陸女星周冬雨最新出演仙俠古裝劇《千古玦塵》頻頻登上熱搜，戲外她現身美妝活動的造型也悄悄曝光，周冬雨身穿裸粉色透視裙裝登場，纖細身材若隱若現，更破尺度露出美背，雪白肌膚與禮服完美融合，頓時仙氣破表。

▲周冬雨身穿黎巴嫩品牌ZIAD NAKAD 2021春夏訂製禮服亮相 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

周冬雨近期以美妝品牌代言人頭銜站台活動，身穿黎巴嫩品牌ZIAD NAKAD 2021春夏訂製禮服亮相，一頭招牌俐落短髮不減氣場。周冬雨的白皙膚質不僅與裸粉色禮服完美融合，透視細節更伴隨抓皺呈現於裙裝之上，增添不少仙氣，讓她的纖細體態曝光。轉至側面，周冬雨不忘秀出大片美背，迎合裙裝線條遊走，一路挖空至臀上，膚色與裙裝巧妙融為一體，尺度拿捏得宜，讓粉絲看得相當過癮。

▲周冬雨日前現身上海電影節，換上一套ELIE SAAB黑色深V長裙。（圖／翻攝自周冬雨微博）

周冬雨演出《千古玦塵》人氣再度攀升，雖然劇中古裝扮相褒貶不一，但戲外造型卻一再獲得粉絲肯定。除了輕鬆演繹仙氣裙裝，日前周冬雨出席上海國際電影節時，換上一套ELIE SAAB黑色深V長裙，少了甜美感多了女星氣場，以俐落A字裙身修飾體態，加上美胸與銷魂鎖骨線條輔助，舉手投足都電力十足。