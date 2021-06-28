fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨轉身整片白皙美背曝光！　仙氣透視裙「挖空到臀上」辣翻

>

▲周冬雨 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

▲周冬雨因新劇《千古玦塵》人氣再度攀升。（圖／翻攝自周冬雨微博）

記者鮑璿安／ 台北報導

大陸女星周冬雨最新出演仙俠古裝劇《千古玦塵》頻頻登上熱搜，戲外她現身美妝活動的造型也悄悄曝光，周冬雨身穿裸粉色透視裙裝登場，纖細身材若隱若現，更破尺度露出美背，雪白肌膚與禮服完美融合，頓時仙氣破表。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

▲周冬雨身穿黎巴嫩品牌ZIAD NAKAD 2021春夏訂製禮服亮相 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

周冬雨近期以美妝品牌代言人頭銜站台活動，身穿黎巴嫩品牌ZIAD NAKAD 2021春夏訂製禮服亮相，一頭招牌俐落短髮不減氣場。周冬雨的白皙膚質不僅與裸粉色禮服完美融合，透視細節更伴隨抓皺呈現於裙裝之上，增添不少仙氣，讓她的纖細體態曝光。轉至側面，周冬雨不忘秀出大片美背，迎合裙裝線條遊走，一路挖空至臀上，膚色與裙裝巧妙融為一體，尺度拿捏得宜，讓粉絲看得相當過癮。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自周冬雨微博）

▲周冬雨日前現身上海電影節，換上一套ELIE SAAB黑色深V長裙。（圖／翻攝自周冬雨微博）

周冬雨演出《千古玦塵》人氣再度攀升，雖然劇中古裝扮相褒貶不一，但戲外造型卻一再獲得粉絲肯定。除了輕鬆演繹仙氣裙裝，日前周冬雨出席上海國際電影節時，換上一套ELIE SAAB黑色深V長裙，少了甜美感多了女星氣場，以俐落A字裙身修飾體態，加上美胸與銷魂鎖骨線條輔助，舉手投足都電力十足。

關鍵字：

周冬雨, 千古玦塵, ZIAD NAKAD , 春夏, 2021

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

互看不順眼、最容易吵架的3大星座組合！Top 1說不到3句就開吵

互看不順眼、最容易吵架的3大星座組合！Top 1說不到3句就開吵

吃麵包前先做「一個動作」　對身體更健康、不易胖

吃麵包前先做「一個動作」　對身體更健康、不易胖

不只是紅蘿蔔！「8種護眼食物」多吃，安心追劇去

不只是紅蘿蔔！「8種護眼食物」多吃，安心追劇去

奧斯塔羅12星座一周運勢0628-0704　雙魚留不住錢、射手桃花出現 徐玄「應援車穿搭」意外洩超豐滿身材　粉絲直盯：羨慕了 4間平價「高質感飾品」！極簡銀飾、串珠項鍊　戴上就和別人不一樣 《鬼滅之刃》日輪刀鍔完美重現　「鬼殺隊」製冰盒讓你喝飲料超有fu 大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易 台酒「青春露」激殺1.9折！每瓶330元爽擦不心疼　網：用光10罐以上 41歲林秀晶拍攝畫報，展現清新空靈感　網驚：還以為是高中生！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面