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BALENCIAGA聯名傳奇「變裝皇后」！　極簡風T恤、專屬歌單登場

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記者鮑璿安 ／台北報導

時尚不分界線，美國的傳奇人物變裝皇后魯保羅（RuPaul），此次驚喜聯名BALENCIAGA（巴黎世家）推出成衣以及飾品，除了在單品上點綴了魯保羅的簽名字樣，更為品牌打造了一系列專屬歌單，豐富穿著與聽覺享受。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲變裝皇后魯保羅（RuPaul）驚喜聯名BALENCIAGA，於微風信義獨賣。（圖／品牌提供）

變裝皇后魯保羅曾被《時代》雜誌選為世界前百大影響力人物，擁有實境節目《 魯保羅變裝皇后秀》（Rupaul's Drag Race），變裝風潮引領世界，而今更與BALENCIAGA（巴黎世家）創造聯名。

本次以中性風格注入單品，包括了成衣與配飾部分，Fit T-shirt 、Oversized T-shirt與帽T中央皆印製品牌標誌，並在右下方書寫了魯保羅親筆簽名，加上彩色噴繪字體的「Music Limited Edition Merch」藝術字樣，增添收藏價值，棒球帽單品也以此元素展開設計，於微風信義獨家開賣。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲魯保羅為BALENCIAGA創建的獨家歌單也將登陸Apple Music 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA過去也曾多次與音樂結合，像是與德國著名重金屬樂隊德國戰車合作創立官方歌單，皆經過創意總監Demna Gvasalia挑選，而魯保羅為BALENCIAGA創建的歌單也將登陸Apple Music，若暫時無法入手時尚單品，也能打開手機搶先聽。

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關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 魯保羅, RuPaul

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