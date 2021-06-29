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社會新鮮人該花的第一筆投資　CP值最高的6個治裝小物買起來

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現在正值畢業季，不管現在大家的方向為何，出了社會一定要保持體面，不論是面試場合還是上班環境，讓自己保持乾淨的樣子，這樣可以讓別人知道你已經是「準備好」的態度。編輯今天要推薦6樣小東西值得汰舊換新，如果你剛好也想「治裝」一下，趕快參考以下清單吧！

治裝小物推薦1：好穿又體面的皮鞋

▲CP值最高的6個治裝小物買起來。（圖／翻攝自pixabay，下同）

「千里之行始於足下！」出社會當然要挑一雙好穿又體面的皮鞋，不論是平底或低跟款式，一定要以黑色、咖啡色或其他深色系色調為主，不僅可以搭配較正式的西裝、套裝，臨時需要出門辦事或跑腿也不會腳痛！（好穿又好看的鞋需要認真找一下喔～）

治裝小物推薦2：數件襯衫

每個行業都有不同的穿衣規則，並不是所有職業都要穿西裝、打領帶，但是在面試或剛踏入該行業時，尚未摸清楚該公司的穿衣規則之前，襯衫一定是百搭不膩的單品。如果怕穿起來太呆板的話，可以考慮不同的款式（剪裁、材質、流線），配上牛仔褲、西裝褲絕對有朝氣又不隨便！

治裝小物推薦3：一套套裝／西裝

除了前述所說的襯衫及皮鞋之外，當然也可以為自己準備一套套裝或一件西裝外套，編輯在入職場前就買了一件西裝外套，當時覺得價位高又有點太正式，沒想到出社會後才發現「西裝外套」是多麼重要的一件單品，穿上瞬間彷彿自己都專業起來，對於提升自信心有很大幫助喔！

治裝小物推薦4：簡單大方的皮夾

面試時可能需要拿出錢包提供證件、和同事外出時或許要拿出皮夾遞上名片，此時的你若拿出一個沈穩又有氣質的皮夾，肯定會為自己的氣場加分！編輯認為對方在你拿出名片的同時就已經開始觀察你，此時若讓對方留下好的印象，勢必對工作有很大的幫助喔！

治裝小物推薦5：素雅簡約的腕錶

戴著「手錶」通常會給人一種守時、準時的印象，當別人問你現在幾點的時候，或許看著手錶及盯著手機給人感覺是不同的！所以如果手上戴著手錶能給人一種負責任的感覺，那何不給自己挑一款成熟穩重的錶款呢～

治裝小物推薦6：成熟、樸實的手機殼

最後要推薦大家的則是「手機殼」！其實面對工作及面試，「手機」其實是最常拿出來的一樣物品，這邊不是說要換多高級的手機，其實是建議職場人可以在工作時換個比較樸實的手機殼，才不會給人太輕浮或太突出的感覺！

以上6個治裝小物大家想要最先購入哪一個呢？編輯自己最推薦西裝外套，因為有件正式的服裝真的會讓自己氣場提升，可以投資自己一套！而這些東西不見得一定要名牌，只要挑選適合自己又百搭的單品，絕對可以看起來更體面。

【延伸閱讀】

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