職場新手必知！13個「好上司」應該擁有的特質　

不論你是即將邁入職場的社會新鮮人，還是在工作奮力多年的職場老鳥，相信你們都對老闆、主管、上司等領導階層具有一定的想像與憧憬，新鮮人可能會期許遇到一個有能力，可帶領自己進步的主管；而職場老鳥只希望主管可以善解人意、多體諒員工......，編輯整理了「好主管」應該擁有的13個特質，除了提供職場人參考之外，如果你正位於領導階層，也可以試著養成這些優勢讓下屬更信服於你哦。

好主管特質1：容許不同觀點

▲好上司的13個特質（圖／翻攝自pixabay，下同）



有些主管雖然具有領導力，但卻無法接受別人做事方法與自己不同，他們喜歡掌控全局，但好主管特質第1點即是「願意配合你的風格行事」，也就是當你提出不同的觀點、信念時，他懂得接納且不會因此勃然大怒，這類型的好主管知道要讓工作發揮最大成效就是集結同事力量。同時，這種主管也擅於觀察每位員工的特質、異同之處，並且巧妙地協調他們發揮長才、相互配合。

好主管特質2：不論如何，都以「相信下屬」為前提

第2個好主管特質為「不會隨便批判他人、妄下斷論」，例如：當外界（客戶、其它部門）來指責你時，你的主管都會以「信任你」為前提，而非懷疑你，即使錯誤真的在你身上，他也會先站出來保護你，事後再給予協助或檢討，遇到這種主管你不會有孤軍奮戰的感覺。這種擁有包容心的主管知道不批評、不責備、不抱怨的態度才能讓下屬敞開心扉。（懷疑就是破壞信任的第一步）

好主管特質3：願意參與你的生活、也願意分享自己的生活

如果你也擁有多年職場經驗，一家願意讓你如此待著的公司，通常不會止於喜歡這份工作而已，同事、主管間的氛圍肯定也讓你感到輕鬆自在，而好主管的特質3即是「會設法拓展和你的關係」，會讓你參與他認為重要的活動，即使主管知道你並未很擅長，也願意放手讓你一試，這類型的主管也很願意主動找出與員工間的共同興趣，如果你嚮往良師益友般的主管，可以從這特質觀察起！

好主管特質4：不會把工作派給你後就置身事外

懂得洞察員工優勢，給予適合的、適當的工作分配，是一位上位者應該具有的能力，但這還稱不上是優秀的領導者，好的主管特質4「願意陪員工一起接受挑戰」，通常他們不會將員工視為為自己賣命的人，而是共同打拼的夥伴，彼此關係是一榮俱榮、一損俱損。

各位社會新鮮人或職場人可以觀察看看自己的主管或老闆，他是不是把工作任務派給你後就置身事外呢？還是他會願意陪你一起加班，定時關心你的進度與狀況呢？（薪水可以換來員工的勞力，卻不一定買得起員工忠誠的心）

好主管特質5：願意對你伸出援手

延伸上段，在你需要協助的時候，好的主管會「願意對你伸出援手」，即使他很忙碌或你所問的問題非常瑣碎，他都願意額外花時間帶你、教你，這樣的主管真的值得跟隨。

另外，在人際關係中有一著名的理論叫做「富蘭克林效應」（Benjamin Franklin Effect），當年富蘭克林向敵人借了一本書之後，發現對方就不再那麼討厭他，於是有了這項心理效應。各位職場新鮮人若想讓主管注意到你、喜歡你，甚至發自內心地想要帶你一起成長，就勇敢開口請他幫忙。

當人們幫助不喜歡的人時會產生心理衝突，為了合理化這種行為，大腦會重新設定對此人的態度，把這種正面行為歸因為是自己對對方有好感，從而消除了原本的偏見。（職場最怕什麼都不會，又不主動開口問的人了！）

好主管特質6：有福同享且積極分享正能量

好主管特質6「有福同享，積極分享正能量」，如果你的主管是會將工作上的成就榮耀與下屬分享的，那麼恭喜你遇到不錯的上司，通常這類型的主管會把下屬當作家人、朋友（一條船上的人），他們不但不會放你自生自滅，還會與你共享所有好事。大家可以觀察看看自己的上司在各種場合（例如：尾牙、春酒、頒獎典禮等）的發言，他是訴說著自己的辛勞呢？還是感謝有你們這群團隊？

此外，如果你觀察到上司常常積極、自發性地幫助你，代表他極度需要你或需要借重你的能力，這是個互利共榮的合作機會，各位職場人可要好好把握！

好主管特質7：不會阻礙你成長

好主管特質7是「不與你爭功諉過，更不在乎被你搶鋒頭」，這類型的主管個性通常屬於慷慨大氣，而且情緒穩定，他願意把功勞歸咎於你，也不會阻礙你成長、發光發熱，這也代表他極度重視你，儘管你可能被挖角，甚至搶去主管職位，他都願意栽培你，如此無私的主管怎麼不好好跟著他學習！（當然，懂得投桃報李才能創造正向循環哦）

好主管特質8：不怕被超越，因為你的成功而由衷高興

延伸上段，好的主管特質8「會因為你的成功而由衷高興」，這類型的主管心胸開闊，會將你的成功視為他的成就，而且也不擔心被你超越而提防著你。如果你發現主管似乎對你有所防備，或者顯露出厭惡或嫉妒的樣子，最好提高戒心！

好主管特質9：願意與你閒話家常

好主管特質9「願意將工作關係延伸到生活層面」，這種公事、私情的雙層關係代表上司不只在工作上對你有所看好，更是真心欣賞你這位員工，即使你們不在同一家公司工作，你們的關係也能從上下屬變成朋友。如果你的上司願意與你閒話家常，分享彼此瑣碎的小事，或是偶爾他會問候你的家人、假期過得好不好之類的，就代表他也把你當朋友哦。（不過前提是，公私還是很分明！）

好主管特質10：願意在你面前做自己

延伸上述，當你和主管的談話變多、變深時，通常你們彼此可能也會共享秘密，好主管特質10「願意在你面前做自己」，這代表他信任員工而願意真實表達自己的想法與情緒，通常越是試圖掩飾或壓抑的主管，越讓人難以親近，如果你的主管屬於後者，你也要懂得有所保留。

好主管特質11：可以體諒員工當下的處境

好主管特質11為「將心比心」懂得認同、體諒員工當下的處境與情感，這種設身處地、善解人意的行事風格，通常在工作上的表現也是風生水起，跟著這類型的上司學習，不論是工作還是處事態度你一定能有所收穫，最重要的是和他們一起共事你會感到舒服自在，你的壓力可以被理解、你的想法可以被傾聽。（最怕強人所難的主管了！！！）

好主管特質12：願意給你一定的自由

好主管特質12「不會對你綁手綁腳」，當你有idea時你會隨時找主管分享討論，而不是覺得「反正我提了主管也不會採納」；當你認為主管的提議還可以如何改善時，你會豪不猶豫的發問或提醒他，如果你在公司裡亦是如此的話，那麼你或許遇到了不錯的上司。通常願意傾聽、自我改善進步的領導者，會給予下屬一定的自由度，像是「言論自由」就非常重要，員工可以主動和你約會面的時間、想討論的內容，而且你們之間的溝通絕對是良性的。（常將討論重點放在自身身上的主管，常常都是沒下文啊！）

好主管特質13：理性且通情達理

一位優秀的領導者，通常一定有至少一項專長是底下員工所佩服的，但這還不足以成為大家信服、願意追隨的對象，好主管特質13為「保持理性，不會提出不合理要求」，這種主管不會為了證明某個論點而操弄事實，而是通情達理、就事論事，當你發現上司說話情辭合一，不會漏洞百出，就代表他的想法是發自內心，自然也會知行合一。（朝令夕改、愛畫大餅的主管都先pass）

以上13個好主管應該擁有的特質出自《你該信任誰》一書，各位初入職場的新鮮人或在職場披荊斬棘許久的老鳥們是否也深有同感呢？好的主管可遇不可求，若你的主管也有上述特質，請好好珍惜！

如果想要學習更多解讀人心、觀察行為的能力，《你該信任誰》還分享了一個人的可信度有6大指標，包括：行為力、語言力和穩定力等，不管是會議中要說服老闆、談判中要說服客戶，抑或是面試中要讓HR對你刮目相看，學習信任判讀術都能為你加分！

Source：《你該信任誰》

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