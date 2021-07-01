7月號日雜推薦！史努比面紙盒、豪華美白試用組附錄先收

豔陽高照固然美好，但夏天的溫度越來越高，一出門肯定得歷經流汗、妝花、曬黑等浩劫（？）。妞編輯特別選了10本7月號日雜給大家，不想出門又怕待在家無聊的人，趕快購入解解悶！

《MORE》

天氣愈來愈熱，你是否也開始購入一堆材質舒適、版型修身的百搭T恤呢？《MORE》本期推出的「T恤特集」相當實用，裡面整理了佐藤栞里、內田理央等人氣模特兒的T恤造型搭配秘訣，讓你不是因為別無選擇才穿T恤，而是懂穿搭才選此單品！附錄送出「MERCURYDUO環保購物袋」唯美的蘋果綠特別適合夏日！

《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》

不論你是因為戴口罩而皮膚變糟，還是防疫居家生活忽略肌膚保養，《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》本期推出由內到外的美肌保養單元，從吃的到用的都是專家精選推薦，想獲得更多夏日妝容、美肌保養術就選這本！附錄為「SNIDEL HOME托特包」耐髒又耐看的藕紫色＋極大容量，筆電、水壺、化妝包直接一袋搞定！

《美的BITEKI》

喜歡保養美妝話題的妞妞們都知道「蜜糖毒藥論」，也就是別人推薦的不一定適合自己，而《美的BITEKI》本期推出按膚質規劃的毛孔對策，像是將膚色、眼型印象列入考量並給予眼妝建議，還有依據個性和生活型態訂定最適合自己的效率美白計畫。最後，附錄贈出的「ETVOS美白美容液」、「防曬粉底」也是夏日必備！

《MAQUIA》

只會畫同一種妝容？《MAQUIA》本期會教你如何讓一成不變的妝容變得更有魅力，例如：嘗試不同顏色的睫毛膏，特別的是使用平價開架品牌也一樣可以做到，想要省錢的小資女孩趕緊收入這本吧！附錄「TRANSINO美白試用組」含有美白化妝水、美白水凝露及美白精華素，養成吹彈可破的無瑕肌讓妝容更加分。

《steady》

《steady》本期特別推薦給上班族，或是準備面試、即將進入職場的社會新鮮人，裡面收錄許多適合上班族的流行時尚、髮型與身體保養，誰說OL只能穿著一成不變的黑白套裝？買下這本日雜練習，讓自己脫穎而出！附錄為「SNOOPY×Peanuts多口袋面紙盒套」還有多個夾層可以收納小物，可愛又實用。

《IN RED》

想要營造輕熟女的知性與品味嗎？《IN RED》專為30歲成熟女性而誕生，裡面涵蓋保養、旅遊、紓壓等不同內容，例如：輕熟女該如何打扮才最適合自己？上班族該如何展現自己穩重及個人品味？附錄送出「笑笑羊小羊肖恩造型收納包」作為環保袋、便當袋都很合適。

《BAILA》

如果妞妞們想要一本日雜就收齊所有實用內容，妞編輯推薦《BAILA》從化妝、髮型、運動、塑身、旅遊、美食、心靈一應俱全。附錄送出「TraditionalWeatherwear透明托特包」是可愛的鵝黃面配棕色提袋，另外也會附贈一個不透明收納包，可收納比較零散的東西或是不想被人看見的小物（笑）。

《美人百花》

《美人百花》本期一樣收錄了當季流行服裝與穿著搭配，以及夏季彩妝、髮型、塑身等熱門話題。附錄「JILL by JILLSTUART圓筒狀收納包」外觀採白色格菱紋設計，不只顯得妞妞們品味優雅，日常保養品、化妝品等瓶瓶罐罐都可以整齊擺放！

《GLOW》

疫情關係導致原有的生活模式改變，你也為此感到焦慮或不安嗎？《GLOW》本期將幫助妞妞們擺脫憂鬱氣氛、重新灌注正能量，一起在日常中自我創造好心情的人事物吧！附錄送出「OSAMU GOODS小盤子4入組」可以用來裝點心、當杯墊，現下最流行的Home Cafe你也可以辦到！

《自然生活風格服飾圖鑑》

不喜歡夏天？討厭流汗？害怕變黑？《自然生活風格服飾圖鑑》本期除了送上通風舒適的洋裝特集之外，也有放鬆身心的美容指南、口腔保健對策等單元，而妞編輯覺得最特別的是7月號有「清涼消暑的美味調酒教學」防疫期間不能跑酒吧，在家也能喝一杯！附錄會送出「MOOMIN慕敏家族×Finlayson保冷袋2入組」一款是藍色的束口保冷提袋，一款則是粉紅色的寶特瓶提袋，妞編輯看了都想自己收了！

Source：博客來

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