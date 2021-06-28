朴信惠擦超重腮紅「微醺妝」粉絲認不出　幕後生圖曝光網讚：天使

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠近日久違的登上雜誌，日前才發文預告「Coming soon」，馬上就陸續釋出了畫報內頁，朴信惠這回登上韓版《W》七月號雜誌，嘗試了搶眼的「微醺」妝容搭配濕髮造型，展現截然不同的風格，一時之間竟讓粉絲們驚喊：「認不出！」不過新鮮的樣貌依然獲得一面倒的讚賞：「好不一樣，很好看」、「歐膩耶波！」幕後生圖曝光也被大讚是「天使」。

▲朴信惠在畫報釋出前就先行在IG上預告。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



朴信惠早先就Po出一張遮住半張臉的照片，表示自己正在進行雜誌拍攝工作，並寫上「Coming soon」預告粉絲們，從圖中紅紅的臉頰，其實就已經能看出一些造型的端倪了。

不久後朴信惠的雜誌出爐了，她在IG上開心分享多張圖輯，她這次嘗試了與平常很不一樣的妝容，全臉雖維持清淡裸妝，但是腮紅卻下得非常重，打造出一種「微醺」妝感，搭配濕髮造型，並佩戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶，優雅貴氣之間透過微浮誇的腮紅抹上一層甜美，讓粉絲們覺得新鮮感十足，乍看之下竟還認不太出來：「多看了幾眼」、「認不出來！」即使是平常較少嘗試的造型，朴信惠依然憑藉高顏值完美駕馭，獲得一面倒讚譽：「歐膩耶波」、「像喝醉的微醺妝好驚喜！」、「太美了。」

▲朴信惠Po出拍攝幕後的自拍照。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



接著朴信惠也有釋出幕後自拍，少了攝影棚的燈光臉上的腮紅顯得更重，有網友開玩笑表示：「這是去一趟青藏高原嗎？」、「當年天國的階梯被後媽打成那樣都沒受這麼重的傷。」不過這張未精修的自拍一釋出還是被粉絲讚爆：「是天使！」

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