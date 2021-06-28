fb ig video ETtoday search mobile

招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手

>

▲▼ 點睛品,玉世家 。（圖／公關照）

▲點睛品文化祝福「文化小品」999.9黃金三層耳環（左）15,800元，項鍊11,000元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人世界喜愛蘊藏祝福之意的首飾，例如葫蘆象徵福祿、如意代表吉祥、數字「8｣等同「發｣，而古代方孔銅錢造型的古幣因有招財進寶的寓意，廣受歡迎，珠寶品牌點睛品最新「文化小品」系列金飾即以古幣為主題，創作999.9黃金耳環、吊墜、手鍊，最入門的耳環7,500元便能擁有。

▲▼ 點睛品,玉世家 。（圖／公關照）▲▼ 點睛品,玉世家 。（圖／公關照）

▲點睛品文化祝福「文化小品」999.9黃金手鍊27,400元，耳環7,500元。
 

點睛品文化小品系列的古錢金飾，以黃金打造半立體外型，中央透出黑色或白色珍珠母貝，既像古錢又像古代窗花圖案，品牌也為金飾增添俏皮元素，吊墜與手鍊均為黑或白珍珠珠母貝交錯排列，耳環則是左右邊不同色，若是雙層或三層長耳環也讓兩色珍珠母貝排序互為相反，不對稱設計顯得活潑。

▲▼ 點睛品,玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家古錢造型翡翠鑲鑽墜飾，568,000元。（圖／玉世家提供）

翡翠品牌玉世家也常結合華人喜愛的美好寓意創作珠寶，搭配翡翠天然的色澤，每一款都是獨一無二，當中包括古錢幣造型的翡翠鑲鑽墜飾，不僅有招財之意，也屬於日常容易搭配的款式，可當成幸運物天天佩戴。

►亮・珠寶／劉嘉玲翡翠耳環加持變古典美人　葫蘆造型添「福祿」

►亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

關鍵字：

點睛品, 玉世家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧 凱特王子妃穿你我衣櫃都有的白T搭牛仔褲　難得套高價7萬外套 風・Luxury／碳纖維錶殼「織」出彩色格紋　HUBLOT雙軸陀飛輪炫目 卡地亞美鑽排出美洲豹斑紋　祖母綠像瀑布流洩而下大秀工藝 玄彬有口福了！　孫藝珍秀廚藝洩女神美麗秘方 2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了 Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面