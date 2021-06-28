招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手

▲點睛品文化祝福「文化小品」999.9黃金三層耳環（左）15,800元，項鍊11,000元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人世界喜愛蘊藏祝福之意的首飾，例如葫蘆象徵福祿、如意代表吉祥、數字「8｣等同「發｣，而古代方孔銅錢造型的古幣因有招財進寶的寓意，廣受歡迎，珠寶品牌點睛品最新「文化小品」系列金飾即以古幣為主題，創作999.9黃金耳環、吊墜、手鍊，最入門的耳環7,500元便能擁有。

▲點睛品文化祝福「文化小品」999.9黃金手鍊27,400元，耳環7,500元。



點睛品文化小品系列的古錢金飾，以黃金打造半立體外型，中央透出黑色或白色珍珠母貝，既像古錢又像古代窗花圖案，品牌也為金飾增添俏皮元素，吊墜與手鍊均為黑或白珍珠珠母貝交錯排列，耳環則是左右邊不同色，若是雙層或三層長耳環也讓兩色珍珠母貝排序互為相反，不對稱設計顯得活潑。

▲玉世家古錢造型翡翠鑲鑽墜飾，568,000元。（圖／玉世家提供）



翡翠品牌玉世家也常結合華人喜愛的美好寓意創作珠寶，搭配翡翠天然的色澤，每一款都是獨一無二，當中包括古錢幣造型的翡翠鑲鑽墜飾，不僅有招財之意，也屬於日常容易搭配的款式，可當成幸運物天天佩戴。

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