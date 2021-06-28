周迅、張鈞甯長腿PK纖腰好養眼！「全身黑香奈兒」藏不住仙氣

▲周迅（左）、張鈞甯出席香奈兒派對 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）為Electro腕錶於成都舉辦發佈派對，請到女星周迅、張鈞甯等人出席，為延續復古電音元素，周迅換上一套2021秋冬緊身裙亮相，以長靴搭配露出白皙美腿；張鈞甯則是身穿率性皮衣搭配絲質短褲，兩人皆運用全身黑造型帥出新高度，引發網友熱議。

▲周迅身穿2021秋冬系列連身裙展現少女體態 。（圖／翻攝自微博）



46歲大陸女星周迅天然仙氣受到香奈兒青睞，出任品牌形象大使多年，此次亮相腕錶發佈派對，周迅以清新的包頭髮型彰顯五官精緻度，身穿2021秋冬系列連身裙，裙裝緊緊包覆體態，運用抓皺與緞面材質呈現。周迅身材纖瘦毫無一絲贅肉，迷你短裙下搭配長靴，巧妙露出白皙美腿，造型耐看相當驚艷。

▲張鈞甯以Métiers d’art工坊系列皮衣亮相 。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯剛獲得品牌官宣形象大使身份，這回身穿品牌Métiers d’art工坊系列皮衣亮相，營造超乎過往的帥氣形象。張鈞甯一頭俐落短髮加持，幹練的小羊皮外套修飾纖細身材，散發迷人仙氣，並搭配絲質短褲創造強烈對比度，將窈窕曲線完美呈現。兩人罕見的全身黑造型也讓粉絲感到相當新穎，引起網友直呼：「全黑還是好仙」、「周迅根本少女」。