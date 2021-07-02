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《無法抗拒的他》韓素希中長髮美翻！3種長度都是換髮型最好範本

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以《夫婦的世界》闖出知名度的韓韶禧（前譯：韓素希），不僅接下許多廣告、代言，髮型的變化也受到矚目，先前曾短暫曝光的短髮就引起討論，近期新劇《無法抗拒的他》開播，劇中造型也和以往不同，髮型多變的她是大家換髮型時參考的好範本。

魅惑長髮

當時在《夫婦的世界》劇中演出風情萬種的小三角色，韓素希以一頭充滿光澤的波浪長髮造型登場，私下也多為長髮造型，還擔任了巴黎萊雅韓國髮品的形象大使，除了黑髮之外也嘗試過許多髮色，不管是大型的波浪捲、或是帶有一點嬉皮氛圍的羊毛捲都駕馭的非常好。

在《夫婦的世界》初登場時以一頭亮眼的茶棕色登場，後期則變成較為低調的深棕色，一開始看起來是甜美中帶有殺傷力類型的角色，後期則低調許多。

中長髮

在《無法抗拒的他》中，韓素希的髮長落在超過鎖骨一點點，有別於長髮時多為中分、大旁分的氣勢造型，換上了空氣瀏海，整體看起來更有學生的氣息，符合大學生角色設定外也顯得知性優雅。

除了披散著髮絲外，劇組也釋出綁著公主頭和撩起髮絲的照片，更顯得溫柔和清純。

短髮

韓素希先前在ig上短暫曝光過短髮造型，長度及肩帶微微的波浪，整個人散發出宛如高中生般的少女氛圍，讓大家非常驚艷，但其實這已不是她初次將頭髮剪短。

韓素希先前就有學生時代、以模特兒身份出道初期的照片在韓網流傳，齊下巴的短鮑伯頭和波浪配上黑髮，給人一種冷豔的神秘感。

在2016曾參與SHINee 歌曲《Tell Me What To Do》MV，當時則是一頭淺棕色短髮搭配旁分波浪，整個人散發出帥氣和個性，壞壞的感覺也是讓人移不開眼啊～

以上就是韓韶禧的短、中、長髮型，大家比較喜歡哪一款呢？

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 無法抗拒的他, 韓素希

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