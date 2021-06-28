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安格斯12星座一周運勢6／28-7／4　水逆掰掰！單身天蠍、雙魚把握愛情

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牡羊座　3.21~4.20

雖然影響羊座最鉅的水逆走入終結，不過本週的你仍不能小覷其它逆行星帶來的隱憂，此時工作上與同儕相處互動不佳的情況，很可能讓你的心情低落，需要團隊相互支援時，偏偏使不出力來，好在有一點淡淡的哀傷的你，有金星五宮的感情援助，情人與朋友會是你最佳的啦啦隊，偶爾吐吐苦水聊一聊就能重拾信心！

金牛座　4.21~5.20

送走水逆後，牛座整體運勢表現平步青雲，雖然仍不免面臨挑戰，不過總是準備妥貼的牛座都能否極泰來，壓力不像前段時間那麼大，只是此時感情上會出現重要變化，與情人的爭執收葛雖然不愉快，卻是彼此溝通、相互了解的好機會，不妨敞開心房好好聊聊，感情將不減反增。疫情期間單身者憑著網路連線，有機會牽起情緣。

雙子座　5.21~6.20

火星在雙子的溝通宮位展開影響，就算是機靈、能言善道的你，最近說話也要保留一些，避免禍從口出。最近的你感情及人際關係上的煩惱較多，多半與你話多的缺點有關，最好能以聆聽取代意見發表，什麼該說什麼不該說要拿捏清楚。工作運都很旺，長輩主管將是提攜你的貴人。受到金星眷顧，金錢上的壓力減小，只要少花就是有賺。

巨蟹座　6.21~7.21

雖然火星逆行對蟹座形成揮之不去的隱憂，不過本週的你社交宮位吉星乍現，即使疫情之下，透過視訊或聊天軟體，對外互動機會不減反增，能遇見志同道合的朋友，結交不少新朋友與貴人，也很可能有機會跟舊識不期而遇，只是要懂得掌握自己起起伏伏的心情，遇到困難或煩惱容易悶悶不樂，得學著排遣壓力。

獅子座　7.22~8.22

這週多了金星在本命宮位的守護，獅座貴人運相當旺，透過大家協助，能化解你在工作上的困難，為你帶來良好的運勢。只要拿出自信勇於表現，就能有亮眼的成果，甚至有升遷機會。不過感情之路停停走走，容易遇到遠距離的浪漫邂逅，卻不容易發展出穩定關係，已有對象者，最近要儘量避免自己陷入三角關係中。

處女座　8.23~9.22

金星、太陽與逆行星多方拉扯下，處女座本週表現不是大好就是大壞，不論情緒或運勢都像洗三溫暖一樣，得儘量平衡一點，別被情緒牽著走，就算狀況頻頻，也要懂得一件一件處理。單身處女座若能積極一些，那麼將會有不錯的進展，如果至今還沒有明確的心儀目標，那麼你得加緊腳步多認識些人。

天秤座　9.23~10.22

多了金星的推波助瀾，本週秤座人紅是非多，要當心不經意的對話成為別人八卦的話柄，得花些時間力氣在處理人際方面的問題；此時的工作變化較多，很多事情都會超乎你的預料，儘量保持平常心與理智來面對，就能好好處理工作上的難關。感情方面，雖與情人意見不合的狀況十分頻繁，不過這樣的溝通也算是良性的互動。

天蠍座　10.23~11.22

有了金星與太陽的加持，單身蠍座本週愛情運勢特別強，可能會遇到讓你怦然心動的對象，不過木星逆行之下要小心處理新歡與舊愛的分際，避免感情出現裂縫。工作運勢表現如履薄冰，事情一直都很多，忙碌起來就很可能忙中有錯，白忙一場不說，還可能掛上失誤過高的負面記錄，得要小心應付才行。

射手座　11.23~12.21

即使疫情期間不方便出遊玩耍，不過有對象的射手感情上仍能保有不錯的互動，只要自己有真心付出，其實都會得到對方善意的回應，單身者容易遇到自己喜歡的類型，只是兩個人之間想要更進一步的時候並不容易。這週射手金錢方面顯得緊繃，得咬牙斷捨離一些小額花費，好好撐過月底月初的尷尬過渡期，多省一點才不致讓存款赤字。

摩羯座　12.22~1.19

與別人長久未解的心結，或一直沒有說開的誤會，趁著水逆遠去的此時開誠佈公的面對，對於摩羯會是最有益的方式，不論是把一些內心話與別人分享，或是把一些潛在的問題解決掉，這都會讓你大大的鬆一口氣，只有坦誠的溝通，你才能真正贏回朋友、消滅小人。感情平平順順，與情人默契極佳，單身者桃花未開，可享受一個人的生活。

水瓶座　1.20~2.18

土星逆行本命宮位，對水瓶的影響最大，本週的你容易為錢煩惱，手頭緊的時候可千萬不要想用投資翻身，借錢投資更是不智之舉。工作運吉凶參半，雖然你在專業上的表現十分優秀，不過做事之外也要懂得做人，需要多注意關注與他人相處上的問題，別太堅持己見。感情有動搖的跡象，小心兩人容易鬧的不愉快而分手。

雙魚座　2.19~3.20

木星逆行帶來的影響愈來愈明顯，這週魚座工作運勢起起伏伏，自己承受的壓力也相對加大，如果在生活、娛樂上不能適當的平衡，就容易發生過勞、免疫力降低的狀況，得試著調整自己的生活了！此時感情運勢逆勢上揚，單身的雙魚可以要好好把握金星坐鎮六宮的的機會發展感情，否則到下半年之後機會就越來越少。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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