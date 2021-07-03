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必學修容基本3公式＆臉型搭配　刷對地方讓五官瞬間變立體

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透過修容、打亮，可以精準刻畫臉部線條，讓五官更鮮明、立體，像是下顎、顴骨和鼻影等等都是基本常見的修容位置，以下教學基本修容公式以及NG手法。

基本3公式

選擇具淺、中、深的三色修容產品，混合使用打造精緻五官輪廓線，修容最重要的就是要少量多次的慢慢堆疊，才不會下手過重導致妝容看起來反而不乾淨。

▲1028輪廓羨修容餅。

輪廓線：可將三色混合，修飾顴骨、下巴間的陰影線，並加強下顎線條陰影，打造小臉輪廓。

深邃五官：混合淺、中兩色，輕掃眉頭下緣和眼窩，並輕輕帶至鼻樑，更可根據個人需求加強於鼻翼、鼻頭。

自然髮際線：將中、深兩色混合，輕盈沿著髮際線暈染至鬢角，自然不著痕跡填補、豐盈髮際線，視覺上更顯小臉。

▲heme三色修容餅

圓臉

圓臉的修容重點即是要讓臉部的線條明顯一些，可以針對顴骨下方、額頭兩側髮際線和下巴兩側的線條加強修飾。

長臉

長臉主要則是縮短臉的長度，因此額頭上原、下巴下緣都要注意修容，讓臉看起來短一些，另外也可以將打亮及中上在臉部中央，視覺上弱化臉部上下緣的存在感、突出臉部中央。

方臉

方臉的修容重點是模糊臉周的線條，因此可以少量多次的將修容上在臉部稜角較為明顯的區域，如下顎、顴骨等。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 彩妝, 修容

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