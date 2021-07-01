BTS「柾國」成時尚圈寵兒！私服穿搭獨愛黑色　紫色髮型秀個人魅力

要說當今韓國最火的男子團體，BTS（防彈少年團）肯定榜上有名，除了深受各大品牌歡迎，Dior 男裝藝術總監 Kim Jones 更曾為 BTS 團員訂製設計表演服裝，即使是一線明星也少有此禮遇，今年 Louis Vuitton 男裝創意總監 Virgil Abloh 也宣布其為全球形象大使。近期，為歡慶 BTS 出道八周年，疫情之下，趨勢之上，BTS 團員以線上直播的方式與粉絲們見面，透過數位科技的推波助瀾，魅力席捲全球。

而此場直播中，擔任主唱與領舞的團員田柾國身穿 FENDI 與紐約藝術家 Sar ah Coleman 的 Summer Vertigo 的聯名系列單品，亮黃色的版滿絲質襯衫成為全場焦點，FF LOGO 以扭曲形式壓印在絲質襯衫上， 單單一件與配件的搭配就很吸睛，配件上他選用 FENDI Summer Vertigo 聯名系列 金屬扭曲綁帶手環讓整體造型更完整，展現穿搭不用過多單品，擷取重點，「少即是多」的穿搭哲學。

田柾國私服搭配

也許田柾國曾有在美國學舞的背景，在他的私服造型中常可見濃厚的美式風格，全身丹寧是不會出錯的穿搭手法，唯一需要留意的是全身剪裁，可以依照合身不緊身的穿搭原則，或是嘗試略帶鬆身的輪廓。但這樣簡易的風格很吃個人魅力，怕造型太單薄可以多些配件提高造型完整度。

田柾國本身偏好全黑色系的造型，基本上穿著單一色系很難出錯，尤其全黑穿著，全身深色系的造型需留意各單品的配置，此時可以從單品的面料與剪裁下手，比如上身選用帶有光澤感的皮衣，搭配消光感的丹寧褲，需留意整體平衡，鞋款選用同樣帶有光澤感的皮鞋會是不錯的選擇，也能與上身的皮衣呼應。

田柾國換上正裝後也別有氛圍，紫色髮型搭配灰色紳士套裝，簡單不刻意，俐落有型。

他似乎也挺喜歡紫色，上身穿著紫色大學 Tee，落肩剪裁，搭配 Oversize 毛帽，這個造型也與他擅長舞蹈的特質符合，展現新世代的年輕街頭感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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