《機智醫生2》安政源、張冬天情侶穿搭低調卻超甜　第一季服裝就藏小巧思

還在想跟另一半外出該怎麼穿搭，繼顯得甜蜜又不會過度放閃，不妨參考《機智醫生生活》超甜CP安政源、張冬天的低調情侶穿搭。

隨著《機智醫生生活》第二季播出，第一集編劇就獻上戲迷最期待的感情戲，安政源與張冬天的愛情故事總算正式展開，看著老實呆萌的冬天可以跟自己喜歡的政源談戀愛，在急診室前的那一抱，直接狙擊無數戲迷的心，隱藏在兩人身上的造型小巧思，大家有發現嗎？

情侶穿搭技巧1、多層次穿搭

這一幕名場景，站在急診室前等待男友的冬天，穿著牛仔襯衫罩上米色毛衣，外頭則搭配長版大衣，後來登場的政源，同樣將牛仔襯衫穿在最裡面，外頭罩上深色毛衣與格紋大衣，在服裝造型上充滿細節，像是冬天與政源都穿有牛仔襯衫，雖然一個人搭配米色毛衣與素色大衣、一個人搭配深色毛衣與格紋大衣，卻是低調版情侶穿搭的好範本。

情侶穿搭技巧2、相同單品

早在第一季時，政源下班時在急診室門口意外遇見張冬天，兩人不約而同以牛仔襯衫亮相，冬天將牛仔襯衫作為外套，政源則是把牛仔襯衫當作上衣，兩人下半身皆選擇深色長褲，就像是說好的情侶穿搭，想必這是編劇跟造型師的小巧思，也為兩人日後的感情線鋪路。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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