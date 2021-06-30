fb ig video ETtoday search mobile

《機智醫生2》安政源、張冬天情侶穿搭低調卻超甜　第一季服裝就藏小巧思

>

還在想跟另一半外出該怎麼穿搭，繼顯得甜蜜又不會過度放閃，不妨參考《機智醫生生活》超甜CP安政源、張冬天的低調情侶穿搭。

隨著《機智醫生生活》第二季播出，第一集編劇就獻上戲迷最期待的感情戲，安政源與張冬天的愛情故事總算正式展開，看著老實呆萌的冬天可以跟自己喜歡的政源談戀愛，在急診室前的那一抱，直接狙擊無數戲迷的心，隱藏在兩人身上的造型小巧思，大家有發現嗎？

情侶穿搭技巧1、多層次穿搭

這一幕名場景，站在急診室前等待男友的冬天，穿著牛仔襯衫罩上米色毛衣，外頭則搭配長版大衣，後來登場的政源，同樣將牛仔襯衫穿在最裡面，外頭罩上深色毛衣與格紋大衣，在服裝造型上充滿細節，像是冬天與政源都穿有牛仔襯衫，雖然一個人搭配米色毛衣與素色大衣、一個人搭配深色毛衣與格紋大衣，卻是低調版情侶穿搭的好範本。

情侶穿搭技巧2、相同單品

早在第一季時，政源下班時在急診室門口意外遇見張冬天，兩人不約而同以牛仔襯衫亮相，冬天將牛仔襯衫作為外套，政源則是把牛仔襯衫當作上衣，兩人下半身皆選擇深色長褲，就像是說好的情侶穿搭，想必這是編劇跟造型師的小巧思，也為兩人日後的感情線鋪路。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Dior破天荒攜手美國饒舌歌手Travis Scott打造聯名系列！女生也應該要搶購的Top 3爆款單品是這些

焦糖底小白鞋再一發！Vans全新ECO THEORY系列，焦糖系鞋底、環保材質、線上就能直接下單

球鞋迷注意！Nike再度登上精品時裝大秀，聯手LV一口氣推出21雙老花Air Force 1

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 機智醫生生活2, 安政源, 張冬天

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

3大星座「發火像撿到槍」！　牡羊變臉超快、第一名有多遠躲多遠

3大星座「發火像撿到槍」！　牡羊變臉超快、第一名有多遠躲多遠

AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備 10位「85花」陸劇女星！倪妮、劉詩詩狂上熱搜　趙麗穎獨自拼出一片天 用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃 「小熊軟糖」夢幻愛心、戒指造型一次擁有　易開罐草莓蛋糕好欠吃 LISA炫腹亮最高等級AB線　加碼裸肩秀百萬寶格麗項鍊 Lisa胸前「只扣一顆」深V視角太邪惡　時尚大片生圖比精修還辣 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個80%人都犯過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面