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社會新鮮人第一顆精品包就選它！PRADA尼龍包、YSL鍊帶包不用3萬元

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又到了一年之中的畢業季節，告別校園生活的你，想在正式進入職場前，投資人生第一顆精品包嗎？不論是想添購時髦行頭，或是作為日常穿搭需求，第一個精品包可不能亂選，尤其是預算有限的女孩，不妨參考2021年不用3萬元就能購入的名牌包選擇：

Loewe皮革翻蓋包

以品牌精湛的皮革工藝打造，自推出以來深受粉絲喜愛，翻蓋式的設計方便拿取物品，包內貼心設置卡片夾層，只要一包就能直接出門，恰巧搭上當今最盛行的小包風潮。

Gucci酒神鍊帶包

結合希臘神話打造的酒神包，其標誌性的金屬鎖扣設計，搭上品牌復古的GG Logo帆布面料，作為復古文青的你可不能錯過，不僅是因為包款為品牌的經典之作，更因它親民的售價，作為人生第一款精品包絕不會錯。

YSL鍊帶包

細緻光滑的皮革，燙印上品牌標誌Logo，加上百搭不敗的黑色系，自然是擄獲不少女孩的心，包內設置可以放入零錢、卡片與鈔票夾層，是想入手WOC包女孩的首選。

Prada尼龍包

因為超模Kendall Jenner而爆紅的Prada尼龍包，在全球眾多粉絲敲碗下，品牌決定再度推出復刻版，包身以再生尼龍材質打造，不只輕盈好攜帶，還能容納錢包、手機甚至是隨身補妝物品。

Dior Saddle迷你鍊帶包

經典包款Saddle推出迷你尺寸，標誌性的Dior Oblique提花設計，搭配金屬「D」字磁釦，可以收納鈔票、卡片、零錢等，隨包附有可拆卸金屬鍊帶，也有腰帶能轉變成腰包攜帶，是Dior眾多包款中高CP值的選擇。

社會新鮮人投資這些不會錯！盤點2021不用3萬元就能入手的Dior、Loewe、Gucci、Prada…精品包款

Acne Studios Musubi扭結包

主打簡約質感設計的Acne Studios，其親民的定價與不輸大牌精品的質感，世界各地皆有不少擁護者，品牌熱賣包款Musubi扭結包就非常適合作為第一款精品包選擇，包包造型特別，同時兼具實用性，不想撞包的女孩務必收藏。

Coach後背包

喜歡一包多用的女孩，不妨參考Coach Madison 18後背包款式，簡約包身設計搭配品牌C字金屬旋釦，吸睛度十足，除了當作後背包外，還可以自行變換鍊帶當承單肩手袋使用。

Michael Kors皮革編織包

有平民版編織包之稱的Michael Kors Ivy包，其搶眼的編織外型，加上大容量的空間設計，深受品牌粉絲的喜愛，最讓人心動的是它僅需萬元多一點的定價，推薦給預算不高的女孩。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, Loewe, Gucci, Dior

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