小甜甜布蘭妮的真摯宣言「我不是任何人的奴隸」　細數三大經典復古造型

從迪士尼出道的歌手小甜甜布蘭妮(Britney Spears),締造了〈Oops! I did it again〉、〈Lucky〉、〈…Baby one more time〉等多首膾炙人首的歌曲,相信是許多七、八年級生小時候的經典偶像之一。然而,在這歡樂的糖衣下,卻隱藏著被親生父親控制的黑暗故事⋯⋯。2007年布蘭妮的心理健康開始出現明顯的惡化,隔年法院便宣判由其父親Jamie Spears照顧布蘭妮的健康與生活,當中也包括了財務方面的「管理」。

Britney Spears在6/23的開庭當中說道:「我想要改變,我想要往前邁進。我只是想要回我的生活,已經13年了,我覺得夠了,我不是任何人的奴隸。」根據美國媒體《CNN》報導,布蘭妮過去十多年的生活宛如囚犯,她說:「我想要結婚、有自己的小孩。但是,我被告知我不行,我的身體裝有避孕器,因為父親握有監護權,所以我也不能隨意去醫院取出避孕器。這個所謂的『照護』,對我來說,只是徒增痛苦。」

還有其他更多令粉絲不捨的故事,例如:布蘭妮不得擅自跟朋友見面、不能單獨與男友出遊、被迫接受不合理的工作時數⋯⋯。Britney Spears勇敢向大眾坦言自己不堪的私生活,不外乎就是希望法院可以終止父親對於自己「照護」束縛,本次開庭,也再次在美國的社群上興起 #FreeBritney 活動。

2000年初叱吒歐美樂壇的Britney Spears,陪伴我們度過青澀的青春時期、帶給我們許多美好的回憶,讓我們一起回顧記憶中小甜甜布蘭妮那些我們曾為之瘋狂的經典造型

小甜甜布蘭妮經典造型1:短版上衣+低腰褲

這幾年回歸流行的短版上衣,十多年前可是Britney Spears身上的標準單品!當時流行著桃紅、亮橘等各種搶眼的短版上衣,下身搭配著低腰牛仔褲,強調最纖細的腰間線條。

小甜甜布蘭妮經典造型2:金屬光感上衣

Britney Spears當年偏好的上衣,除了要短版的剪裁,面料上則常會選擇帶有金屬光感的面料,不論是金屬漆皮、亮片縫製或是水鑽串起的上衣,自帶鎂光燈聚焦效果。

小甜甜布蘭妮經典造型3:小鏡片眼鏡/墨鏡

這幾年比較流行大鏡框的太陽眼鏡,以達到修飾臉型的效果。而在90年後期到2000年初左右,則是以窄長的鏡片較受歡迎,鏡片的顏色也以黃色、橘色等亮色系較為常見。

經過上周的開庭之後,希望美國法庭可以採納小甜甜布蘭妮的訴求與痛苦,並對其做出合理的判決,讓Britney Spears可以重拾自己人生的主導權。

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 女生懶人穿搭首選「一件式洋裝」,三種搭配法讓夏天穿搭也能很多變,懶惰也能水噹噹

● 「我只是想要回我的生活」小甜甜布蘭妮的真摯宣言!細數Britney Spears三大經典復古造型

● 《打扮的戀愛是有理由的》完結啦!盤點川口春奈「真柴」劇中5款特色小包包