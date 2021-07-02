韓國掀起一股「鑽飾」風潮　從牙齒、妝容到頭髮都閃亮亮

過去被認為是嘻哈界獨有的風潮「tooth gem」，漸漸在模特兒、偶像界流傳開來，並延伸到妝容、頭髮等裝飾，延伸成為Twinkle Point的效果。

Tooth Gem

過往較常在嘻哈界中見到的風潮，其實歷史已相當悠久，即是將寶石、金屬等不同材質的飾品貼在牙齒上，近年來越來越常在娛樂界中看見。前陣子讓人眼睛為之一亮的，是Dua Lipa在派對上以蝴蝶的鑽飾裝飾牙齒，與妝容、穿著相互搭配。

而其他像是金卡戴珊、碧昂絲、Hailey Bieber等歐美藝人也都嘗試過Tooth Gem，近期在韓國模特兒界也掀起了一股風潮，如模特兒裴允英（音譯）、Tilda等等，鑽飾的風格也較為少女，可以看見愛心、碎花等等造型。

▲較為少女風格的鑽飾



Twinkle Point



而這股鑽飾風潮當然不只侷限於牙齒，從去年秋冬一直到今年夏季，韓國idol們的彩妝師不約而同的運用珠光、大亮片創造妝容，不僅是臥蠶、眼影，就連頰彩也會出現耀眼的光芒。

如果是自然風格的話，則會選擇較細緻的珠光在臥蠶打亮；但迎接夏季的到來，許多現在回歸的女團們，妝容上的亮片運用也不手軟。想要將亮片當作重點的話，眼影會選擇好駕馭的色選，粉膚、大地等等，讓整體妝容更加乾淨清爽，使亮片更為突出。

Hairpiece



Hairpiece原為接髮之意，運用髮片短時間內調整髮色、髮長等等，韓國女團如Twice、Aespa融合了亮片的特點，在頭髮上繫上亮晶晶的鑽飾，再加上鑲滿鑽的髮夾作為造型，就連美甲風格也是閃亮到不行，雖然在日常生活中較難駕馭，但不妨可以為了未來的派對做準備。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 開架彩妝essence、Catrice推出迪士尼聯名彩妝，從小美人魚、白雪公主到反派烏蘇拉、壞皇后都有

● WFH 不是 WORK FROM HELL！蘿拉蜜思三分鐘上鏡速成教學！

● 早上上妝「粉」難服貼，怎樣才能不浮粉？