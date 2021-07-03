《來魔女食堂吧》宋智孝快40歲還是逆天美顏！全靠5招「佛系保養」

宋智孝以戲劇及綜藝節目《Running Man》為人所知，近期主演的韓劇《來魔女食堂吧》即將於7/16開播，除了預告中露出的華麗造型外，更讓人驚豔的是宋智孝今年8月即將滿40歲，完全看不出來的凍齡美肌是如何養成的？宋智孝的保養秘訣也讓人十分好奇。

清潔保濕不可少

宋智孝曾說過她的保養方法就是佛系，但女明星工作絕對會需要上濃妝，因此無論如何宋智孝都會謹慎卸妝，最喜歡的卸妝產品質地則是卸妝膏，能夠在卸妝時替肌膚按摩且分裝也方便。而保養則是挑選保濕效果為主的產品，平時也會將常用的化妝水裝進噴霧罐中隨身攜帶。

面膜控就是她

宋智孝的佛系保養中，其中一項就是「面膜」，即使常常懶惰保養，宋智孝也絕對不會忘記每天一片面膜替肌膚補充養份，敷面膜的頻率之高，在上妝前也會來一片讓妝容更服貼。不過每天敷面膜並不一定適合每個人的膚質，還是要視膚況而定。

私下素顏為主

好像每位女明星都一定會提到私下少化妝這件事，除了讓肌膚有更多時間呼吸之外，頂多就上潤色護唇膏讓他看起來比較有氣色，不過想必有在關注《RM》的大家，對宋智孝的素顏早就不陌生啦

防曬非常重要

不過雖然不上妝，宋智孝的防曬是絕對不離身的，再怎麼佛系、再怎麼懶惰出門前都一定會上防曬，並且會隨身攜帶，時間到了就補擦，也會在素顏時選擇有潤色效果的防曬，讓氣色更好

睡眠充足

最後一點就是睡眠充足，在節目中就可以常常看見宋智孝補眠的畫面，充足的睡眠對於肌膚也是有幫助的，良好的睡眠習慣也能維持肌膚的健康和代謝。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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