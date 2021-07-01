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娜諾西裝背心裡「沒穿」辣翻！　帶貨腋下包邪氣魅力值滿點

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記者王則絲／台北報導

因飾演Netflix影集《轉學來的女生》娜諾一角而大爆紅的泰國演員琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayadul，小名：Kitty），憑著極具特色的高顏值與模特兒身材，一舉成為了時尚圈寵兒，近日她於IG釋出一組暗黑風格大片，帶貨YSL最新腋下包，只不過大家的眼神全都在別的地方，因為Chicha上身的西裝背心裡竟然「沒穿」！搭配上著重眼下的厭世妝容，整個人邪氣滿點、魅力值爆表。

▲娜諾背ysl腋下包。（圖／記者王則絲攝）

▲Chicha釋出最新時尚大片。（圖／翻攝自IG@kittychicha，以下同）

Chicha不久前才替GUCCI拍攝一組奢華Beloved系列的形象大片，其中僅穿著布料極少的比基尼出鏡，大秀驚人的真實體態與腹肌線條，讓粉絲大飽眼福一番。

▲娜諾背ysl腋下包。（圖／記者王則絲攝）

▲Chicha西裝背心裡「沒穿」吸引目光。

最新釋出的時尚大片裡，Chicha再次展現超寬尺度，全身上下以黑色單品貫穿，她穿著西裝背心與五分短皮褲，再以超高的黑色漆皮高跟鞋收尾，完美演繹性感的YSL女郎，定睛一看還會發現，Chicha竟是單穿西裝背心，裡面完全「沒穿」，胸前中空令人忍不住聚集目光，姿態太撩人，搭配上著重下眼影的厭世妝容，充滿魅惑的氣息，襯托出Chicha獨特的邪氣氛圍。

▲娜諾背ysl腋下包。（圖／記者王則絲攝）

▲Saint Laurent最新推出的「LE 5 À 7」包款。

而Chicha手上的手袋則是來自Saint Laurent最新推出的「LE 5 À 7」包款，精簡設計的腋下包包型，加上YSL的金屬飾帶，率性又優雅，Chicha示範的鱷魚壓紋皮革款式，成功讓她的性感魅力更加乘。

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關鍵字：

娜諾, Nanno, 轉學來的女生, SAINT LAURENT, Chicha

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