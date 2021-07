編輯/Ann

大人小孩都喜歡的OREO 奧利奧餅乾,無論是泡牛奶或是轉一轉直接吃,都能擁有絕妙新滋味,不少人更喜愛中間的香草夾心,簡直百吃不膩。而今針對這類「螞蟻人」廠商推出了新款「OREO The Most Stuf」,堪稱史上最厚的夾心,加倍甜度絕對讓你吃到爽!

誕生超過百年的OREO 奧利奧餅乾,以兩片巧克力餅乾加上中間的香草牛奶夾心風靡全球,進而也產生許多新吃法,有人會將夾心與餅乾分開吃,也有人喜歡兩片疊在一起吃,就為了品味到最濃烈的甜味。

這次輪到螞蟻人有福了,OREO製造商億滋(Mondelez)推出新款「OREO The Most Stuf」,專為喜愛甜膩口感的族群打造,所謂的 The Most Stuf就是指史上最厚的夾心,達到原本普通OREO 夾心的4倍,簡直從薄片餅乾升級成巨無霸厚片。

這也就意味著一口咬下,甜甜的香草味道會更加濃郁,讓巧克力餅乾徹底成為配角,當然口味是見仁見智,若認為太過甜膩,其實OREO先前也曾有夾心減量或是2倍夾心版本,讓民眾挑選最適合自己的OREO組合。