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女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

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▲▼5種男人碰不得 。（圖／翻攝自fb）

感情寧缺勿濫，千萬別害怕單身。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama，以下同）

編輯 / Amber

 女人一輩子總會遇到幾個渣男，有的男生使出手段吸引你上鉤後，發現感覺不對就會閃人，讓你錯愕傻在原地，就會轉移物標 以下5種男生類型躲多遠是多遠，寧可單身也不要和他們扯上邊。

#已婚男

不少已婚男貪圖戀愛感，有了老婆又想在外面找新鮮，他們的固定台詞幾乎都是「我對老婆已經沒感覺」， 或是「即便沒有你的出現，我們也會離婚」等等，盡可能把自己說的很可憐，讓女生憐憫心氾濫。

▲▼5種男人碰不得 。（圖／翻攝自fb）

#出軌男

人家說出軌有一就會有二，會偷吃的男生很難改，痛哭流涕和妳道歉之後，沒多久又會故態復萌，甚至會說出「我犯了全天下男人都會犯的錯，但我最喜歡的還是你」的鬼話，和他交往真的不瘋也難。

#小氣男

男生不需要打腫臉充胖子，但是斤斤計較很不OK，如果交往初期就喜歡和你計較這個計較那個，你也別奢望之後他能夠多大方，他可以對別人小氣，唯獨要對你大方。

▲▼5種男人碰不得 。（圖／翻攝自fb）

#自私男

這種男生總以自己為首位，很少在意你的感受，覺得你就是應該繞著他轉、每次事情需要權衡取捨時，總喜歡你能妥協讓步，當你需要幫忙的時候，他就會跑得遠遠的。

#說謊男

說一個謊，就要用更大的謊來圓，挑選另一半最害怕他不老實，坦誠信任本來就是感情的基石，如果連讓人信任都做不到，這樣的感情比紙還薄。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 渣男

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