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巴黎男裝周／愛馬仕包底部竟是滑板！服裝像「太陽曬褪色」好瀟灑

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▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝優雅又有活力。（圖／翻攝HERMES IG）

記者林明瑋 / 台北報導

輕盈、輕鬆、自由，是任何人都嚮往的狀態，尤其在疫情亂了世界的此刻，這些關鍵字，也是HERMES（愛馬仕）2022夏季男裝希望傳遞的訊息，優雅與活力、和諧的對比、被太陽曬到褪色的色調，還有許多有趣的元素，例如包包的底部像滑板，抱著它若隱若現的模樣好令人驚喜。這場秀像是一場重染喜悅的慶典，一起「在戶外相聚」！

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲Bolide Skate Togo小牛皮包的底部像是滑板。（圖／品牌提供、翻攝影片）

大秀在位於巴黎的法國國家家具管理館的室外庭院舉行，三角形的演出平台、周圍架設各種尺寸的螢幕圍繞，每個角度都經過精密計算，能即時捕捉模特兒身上的服裝與配件細節，以及行走時的律動，讓現場賓客、線上觀賞的觀眾都能沉浸其中，與夏季男裝系列所要講的故事，有更深切連結。

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2020夏季男裝在巴黎的法國國家家具管理館的室外庭院舉行。（圖／翻攝影片）

明亮又優雅的顏色、不拖泥帶水的線條，總是愛馬仕的強項，開場第一套的拼接外套、大秀預告中的夾克，都展現異材質交互運用的創意，還有雙面可穿的款式，增添多樣性，印花圖騰以各式手法呈現，並流露出幾分科技感，青瓷綠、炭色、灰粉、亮黃、石灰等，彷彿被太陽曬到褪色，偶爾穿插鮮豔的桃、橘、黃、綠，跳躍但又舒服的流動著。

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲長外套、夾克，都可見到異材質拼接手法。（圖／品牌提供，以下同）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲偶爾穿插鮮豔色調，令人眼睛一亮。

低胸不是女孩的專利，男士們在夏季，也要讓領口鬆綁，襯衫扣子稍微往下、戴上項鍊，散發一絲不羈的自由風采，航海風格也藏在其中，繩索腰帶與百慕達短褲，甚至在手腕繫上絲巾，都為都會裝扮注入度假閒適心情。

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲被太陽曬到褪色般的色調，讓人一眼愛上。

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲百慕達短褲、繩索腰帶，展現悠然的航海風情。

皮件是愛馬仕的精髓，Bolide Skate Togo小牛皮包很值得玩味，把經典Bolide包的底部變成滑板，塗鴉般的圖案、釘扣，抱著包包彷彿抱著滑板，可愛又有趣。此外，還有斜挎胸前的方包、軍用帆布Togo小牛皮包等等，大器又瀟灑。

鞋款同樣精彩，踝靴加上襪子多了層次，也有高筒帆布鞋的造型，搭配捲起褲管的長褲，相當舒適，涼鞋當然是夏日必備，無論長褲或短褲，都怡然自得。

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲各式包款是吸睛重點。

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2022夏季男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲高筒帆布鞋、涼鞋，是2022夏季必備。

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關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 2022夏季男裝, 巴黎男裝周

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