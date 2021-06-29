金秀賢被復古錶迷住　MIDO計時碼錶三色齊發

▲MIDO亞洲區代言人金秀賢佩戴Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼錶。（圖／MIDO提供）

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）亞洲區代言人金秀賢近日換上新錶，是靈感源自澳洲雪梨港灣大橋的Multifort 先鋒系列Patrimony Chronograph傳承者計時碼錶，錶款無論是面盤設計、盒型藍寶石水晶玻璃鏡面，都流露濃濃的復古味道，品牌一次推出白、藍與黑色面盤3種款式，滿足找尋優雅計時碼錶的錶迷。

▲MIDO藍面款Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼錶，66,300元。



金秀賢於MIDO形像廣告中，穿著大地色系麂皮夾克，搭配棕色小牛皮鱷魚壓紋真皮錶帶的全新Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼錶，他所戴的藍面與白面款式皆為PVD玫瑰金不鏽鋼材質，黑色面盤錶款則由不鏽鋼打造，三款面盤均飾以MIDO斜體LOGO，向古董時計致敬之意不言可喻，但機芯絕對與時俱進，搭載動力儲存60小時的Caliber 60自動上鍊機芯，滿足現代生活所需。

▲MIDO白面款Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼錶（左）66,300元，黑面款62,800元。

同屬Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓）則以1968年推出的Chronographs A和Chronographs B計時碼錶為藍本，創作Intra-Matic臻薄系列H計時碼錶，擁有復古的黑白「熊貓」錶盤，以及令人聯想到陳舊鐳色調Super-LumiNova®超級夜光塗層，內載全新機芯H-51手動上鍊機芯，具60小時的動力儲存，同時也保有纖薄的特色。

▲Hamilton Intra-Matic臻薄系列H計時碼錶，65,000元。（圖／Hamilton提供）

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