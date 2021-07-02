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營養師推5種「消水腫」水果　跟泡泡臉和大象腿說再見

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▲▼這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾 。（圖／Unsplash）

▲想消水腫，不妨試試營養師推薦的幾款水果，不過不宜過量攝取，不然還是會胖。（圖／Unsplash、pixabay）

編輯／借借

在家防疫超過一個月，若想要在解封後出關給人「耳目一新」的感受，開啟健康運動與培養飲食習慣現在就能開始！有時身材不是胖只是水腫，營養師建議5種可消水腫的水果，透過飲食幫助代謝，讓你跟泡泡臉和大象腿說再見。

很多人說吃太鹹容易水腫，因為體內的鈉會留住水分，而利用水果內含的的關鍵成分「鉀」，可以達到幫助消水腫的效果，因為鉀可以跟鈉結合，有助於排出體外，所以5款高鈉水果可幫助身體去水。

香蕉
香蕉的鉀含量在水果裡算是很高，除了可以提高新陳代謝，也有舒緩壓力的效果，此外還有鉀、鎂跟維生素Ｂ，以及膳食纖維與礦物質，好處多多，有運動習慣的人，運動前吃一根香蕉，也有助於舒緩肌肉疲勞。

▲香蕉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

檸檬
富含維生素Ｃ的檸檬，把它加在水裡變成檸檬水，不但在喝的時候能提升口感，聞到淡淡的香氣之外，也能幫助降低身體的發炎反應，且不喜純喝水的人，說不定能增加水分的補充量，但若有胃部疾病的人就不要嘗試，還是純喝水就好。

▲▼檸檬汁,檸檬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

奇異果
奇異果也有大量的鉀離子，也含有高量的維生素Ｃ，以及β-胡蘿蔔素、葉黃素及玉米黃素，不但有高抗氧化力，纖維含量也高，每100克含有2.9公克的膳食纖維，若有便秘也能幫助排便，很適合便秘型水腫，但因甜度也高，不宜多吃，一天建議1至1.5顆即可。

▲奇異果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

香瓜
香瓜也是高鉀的水果之一，而且還富含水分，有助於體內水分調節，此外維生素Ｃ、維生素Ａ、β-胡蘿蔔素、維生素Ｂ群也通通有，但性寒涼，容易拉肚子的人在吃時要注意分量。

草莓
不僅形象夢幻甜美，含果膠、鉀、鞣花酸的草莓，還能幫助降低膽固醇、防止體脂肪形成，也具有改善水腫的功效，但鞣花酸會影響蛋白質跟鐵質吸收，須避免跟它們一起食用。

草莓。（圖／Pixabay）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 消水腫, 水果

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