女星瘦身都喝「綠拿鐵」！營養師教超簡單食譜：用地瓜葉也可以

▲綠拿鐵是近幾年超夯的健康瘦身飲品。（圖／翻攝IG@babebani、@amaboadiwaa_gh）

記者張毓容／台北報導

近幾年風靡歐美、近而紅遍全球的「綠拿鐵」，連不少女星、超模都用來幫助瘦身、養顏美容，而所謂的「綠拿鐵」其實就是以綠色蔬菜為主的蔬果汁，對於外食難以吃到蔬菜或平時不愛吃蔬菜的人來說，是能簡單補充膳食纖維和蔬果營養素的好方法，不僅能促進腸胃蠕動，幫助身體代謝，還有助於抗氧化。

知名營養師高敏敏近日特別分享自己的綠拿鐵食譜，只要3種食材，並按照蔬菜水果2：1原則，就能輕鬆完成全家大小都能「地瓜葉牛奶版」綠拿鐵。

▲營養師教超簡單綠拿鐵食譜只要準備3食材。（圖／翻攝pexels，僅為示意圖）

1.汆燙地瓜葉一碗



準備一碗地瓜葉，連葉帶梗用滾水汆燙50秒撈起，汆燙時間不要太長，以保留維生素營養。

2.蘋果半顆



準備半顆蘋果，不用削皮，洗乾淨切塊即可，帶皮的纖維質更多。

3.牛奶120ml～240ml



牛奶量可依個人喜好濃稠度口感調整，120ml～240ml都可，而240ml等於一份乳製品，每日攝取量建議一天最少1.5份。不喝牛奶的人也可改以優酪乳或豆漿替代。

將以上3種材料加進果汁機裡攪打均勻即可，建議可與早餐一起搭配享用，讓腸道甦醒，促進蠕動。高敏敏也提到，日常常吃到、看起普通的地瓜葉，其實是營養價值很高的蔬菜，每100g就有3.3克的膳食纖維，還富含維生素A、β-胡蘿蔔素、維生素C及葉酸等營養素，營養價值很豐富多元。

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