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「5條件」判定他是不是「對的人」　試著喜歡你的興趣超加分

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▲▼「5個條件」判定他是不是「對的人」 。（圖／記者曾）

▲檢視一下你身邊那位是否是對的人。（圖／翻攝FB/jtbc Drama，以下同）

編輯 / Lily

兩人互相吸引，進而交往，有時候你常會想身邊這位到底是不是真命天子？初期交往磨合一定會有，但戀愛一段日子後你的真實感受又是怎樣呢？聽聽自己心裡感受外，如果他有符合以下3個條件，或許他就是你命中注定的那個人喔！

#試著喜歡你的興趣

每個人的喜好本來就不一樣，但是他願意放下自己的興趣，來試著理解你的喜歡做的事情，甚至願意空下時間和你一起嘗試，製造兩人的記憶和樂趣。

▲▼「5個條件」判定他是不是「對的人」 。（圖／記者曾）

#有說不完的話題

不管認識再久，每一天總有聊不完的話題，每次發生任何事情，第一個就想要告訴他，他的看法對你而言很重要，而他給的鼓勵正是你一整天源源不絕的動力。

#相處起來沒有壓力

在一起相處非常輕鬆自在，即便在同一個空間各做各的事情也不會無聊，有他在就覺得很安心，就算靜靜地待一整天也覺得開心。

▲▼「5個條件」判定他是不是「對的人」 。（圖／記者曾）

#可以盡情地做自己

做自己不代表自私，而是在他身邊你不需要偽裝成另一個樣子，你的好或是壞他都能全盤接受，不需要特別為了他而顧慮，他就是喜歡最真實的你。

#總是想到一樣的事情

當你還在想著這件事情時，他就已經說出口了，很多時候不必刻意講些什麼，對方一點就通，兩人默契好到不行，常覺得兩人好像已經認識很久了。

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關鍵字：

真命天子, 對的人

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