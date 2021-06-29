Crocs X BEAMS把「最醜洞洞鞋」化身「最帥口袋鞋」　鞋上竟可裝零錢！

記者王則絲／台北報導

常被戲稱為是世界上最醜的「洞洞鞋」，來自美國休閒品牌Crocs，近幾年來靠著各方聯名在潮流圈站穩腳步，先前與小賈斯汀（Justin Bieber）個人品牌Drew推出的聯名鞋款就引起風潮。近期Crocs再次攜手老朋友BEAMS推出全新鞋款，將「最醜洞洞鞋」化身為潮到出水的「最帥口袋鞋」。

Crocs本次為第四度與日本服飾品牌BEAMS合作，延續先前的Out Door曲風，並加入更重的東京街頭韻味，共推出兩款新鞋款：「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Military Clog」與「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Outdoor Clog」。

▲「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Military Clog」。（圖／品牌提供）



「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Military Clog」展現濃厚的軍事風格，帶來黑色與軍綠配色，將織帶設計運用於鞋面上與拖鞋的後絆帶，如此一來則可以將隨附的小收納袋隨心裝卸在各個位置上。

▲「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Outdoor Clog」。（圖／品牌提供）



「BEAMS X Crocs Classic All-Terrain Outdoor Clog」則帶來了黑灰與杏灰配色，更強調街頭感一些，鞋頭分成兩邊的區塊，乍看之下頗有分趾鞋的輪廓，鞋面上的小口袋同樣具有真正可使用的收納功能，出門時裝零錢、裝鑰匙都行，就算什麼都不裝也很可愛，走在路上絕對比別人更亮眼，潮模李柔Zero也有搶先為大家示範，男生、女生穿起來都超帥。

同樣有醜鞋封號的不光是洞洞鞋，其實許多人也覺得BIRKENSTOCK的經典勃肯鞋是「土味涼鞋」，不過近幾年它在潮流圈的位置不斷攀升，更多次與高端精品聯名，明星都搶穿。近日BIRKENSTOCK與Jil Sander支線品牌Jil Sander+，宣布將合作推出聯名鞋款，全系列共帶來4雙鞋款，顏色以黑色或是米色為主，選用麂皮和牛皮製作，包括經典的雙槓拖鞋Arizona、有後帶的雙槓涼鞋Milano、半包涼鞋Berlin，以及雙方品牌全新設計的鞋型Velan。

▲Jil Sander+ X BIRKENSTOCK聯名系列鞋款。（圖／翻攝自Jil Sander）

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