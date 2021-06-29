fb ig video ETtoday search mobile

夾腳拖、雞尾酒躍上珠寶好俏皮　寶格麗冰棒戒指上演咬一口　

>

▲▼ FRED,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲FRED祖母綠棕櫚樹玫瑰金鍊墜（左起）272,400元，雞尾酒鑽飾玫瑰金鍊墜203,900元，沙灘鞋鑽飾玫瑰金鍊墜169,600元。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

酷熱的夏季，讓人嚮往到海邊度假，但正值防疫期間，居家防疫才是上策，只能先欣賞法國珠寶品牌FRED帶來的美好度假氣氛過過癮，品牌推出RIVIERA鍊墜，在鏤空吊墜上呈現棕櫚樹、人字拖鞋、雞尾酒圖案，各鑲嵌彩色寶石或美鑽，可愛極了。

▲▼ FRED,BVLGARI 。（圖／公關照）

 

▲FRED雞尾酒鑽飾黃金鍊墜，282,700元

FRED充滿歡樂氣息的RIVERA鍊墜共有4個款式，每一個圖案都以簡潔的線條勾勒輪廓，搭配鏤空設計，構成一件件卡哇伊吊墜，當中棕櫚樹鑲嵌祖母綠與美鑽、人字拖鞋則由鑽石排出足跡，另有兩款雞尾酒吊墜配色更加鮮豔搶眼。

▲▼ FRED,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ FRED,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI Gelati珍珠母貝及鑽石玫瑰金戒指（左）69,400元，孔雀石手環77,000元。（圖／寶格麗提供）

炎炎夏日除了想喝杯雞尾酒，也不能少了冰棒消暑，寶格麗（BVLGARI）推出冰棒造型的BVLGARI BVLGARI Gelati系列手鍊、戒指與胸針，珍珠母貝、孔雀石或縞瑪瑙製成的冰棒右上角鑲小鑽，幽默詮釋冰棒被咬一口了。

►亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

►Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧

關鍵字：

FRED, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手

招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調 Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧 凱特王子妃穿你我衣櫃都有的白T搭牛仔褲　難得套高價7萬外套 風・Luxury／碳纖維錶殼「織」出彩色格紋　HUBLOT雙軸陀飛輪炫目 卡地亞美鑽排出美洲豹斑紋　祖母綠像瀑布流洩而下大秀工藝 玄彬有口福了！　孫藝珍秀廚藝洩女神美麗秘方 2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面