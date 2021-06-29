夾腳拖、雞尾酒躍上珠寶好俏皮　寶格麗冰棒戒指上演咬一口　

▲FRED祖母綠棕櫚樹玫瑰金鍊墜（左起）272,400元，雞尾酒鑽飾玫瑰金鍊墜203,900元，沙灘鞋鑽飾玫瑰金鍊墜169,600元。（圖／FRED提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

酷熱的夏季，讓人嚮往到海邊度假，但正值防疫期間，居家防疫才是上策，只能先欣賞法國珠寶品牌FRED帶來的美好度假氣氛過過癮，品牌推出RIVIERA鍊墜，在鏤空吊墜上呈現棕櫚樹、人字拖鞋、雞尾酒圖案，各鑲嵌彩色寶石或美鑽，可愛極了。

▲FRED雞尾酒鑽飾黃金鍊墜，282,700元



FRED充滿歡樂氣息的RIVERA鍊墜共有4個款式，每一個圖案都以簡潔的線條勾勒輪廓，搭配鏤空設計，構成一件件卡哇伊吊墜，當中棕櫚樹鑲嵌祖母綠與美鑽、人字拖鞋則由鑽石排出足跡，另有兩款雞尾酒吊墜配色更加鮮豔搶眼。

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI Gelati珍珠母貝及鑽石玫瑰金戒指（左）69,400元，孔雀石手環77,000元。（圖／寶格麗提供）



炎炎夏日除了想喝杯雞尾酒，也不能少了冰棒消暑，寶格麗（BVLGARI）推出冰棒造型的BVLGARI BVLGARI Gelati系列手鍊、戒指與胸針，珍珠母貝、孔雀石或縞瑪瑙製成的冰棒右上角鑲小鑽，幽默詮釋冰棒被咬一口了。

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