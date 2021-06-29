戴口罩也不脫妝！香奈兒「輕霧持久氣墊」顏值高　NARS推專業定妝課

▲。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

因應防疫，有些公司採取居家辦公，但也還是有不少人需要出門上班，現在氣候正炎熱又要長時間戴著口罩，底妝太厚實容易悶出惱人粉刺、痘痘，想擁有輕薄又持久不脫妝的底妝，在粉底的挑選和技巧上就變得更重要。像是香奈兒全新「雪紡輕霧持久底妝系列」，就是兼具自然柔霧的輕盈妝感和長效持妝力的好選擇，而NARS除了定妝神器「小白餅」，更將推出3堂超限定專業定妝課程，讓你跟Jolin演唱會後台專業彩妝團隊學習定妝神技。

▲CHANEL 雪紡輕霧持久氣墊粉餅，NT$2,300。



香奈兒今年夏季推出的全新「雪紡輕霧持久底妝系列」，兼具輕薄舒適感與遮瑕力，擁有自然柔霧光澤，更能長效持妝，強調即使運動流汗也不用擔心。

其中「雪紡輕霧持久氣墊粉餅」是香奈兒新一代氣墊粉餅力作，以高遮瑕配方搭配雙層篩網設計，可輕鬆隱形毛孔、柔焦修飾瑕疵，輕盈零粉痕，打造擁有微霧光澤的平滑細緻好膚質，還能隨心調整妝感，且防水抗汗，維持長時間不脫妝。

▲CHANEL 雪紡輕霧持久粉底，30ml，NT$2,300。



共推出12款完整色選的「雪紡輕霧持久粉底」則是採用「完美親膚複合配方」，可完美貼合輪廓，同時有效控油，幫助長時間維持柔霧光澤妝感，搭配「完美光感複合配方」，擁有修飾小瑕疵的柔焦粉體和能提亮暗沉部位的精選防水色素粒子，擁有良好遮瑕力，長時間維持無瑕美肌。

▲NARS 裸光蜜粉餅，10g，NT$1,400。



想加強底妝持久不脫妝，就少不了定妝這步驟，而說到定妝不能不提到被封為「定妝神器」、2020年度蜜粉餅熱賣第一的NARS「小白餅」裸光蜜粉餅。運用獨家「無重力細緻粉末」融合「光稜鏡分子控光科技」，透明柔滑零粉感，卻又能吸取多餘油脂，補強肌膚亮度，柔焦細紋與毛孔，更持久定妝一整天。

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NARS更將於7月限定推出只有內行人才會知道的專業定妝課程「明星聚光定妝術」，能一次學到NARS專業後台彩妝團隊彩妝師私藏的底妝tips和3堂神級定妝技巧，包含底妝定妝課、彩妝定妝課和重點定妝課。

凡於活動期間預約報名且回櫃完成定妝課程，即可獲得「明星底妝禮」乙份；完成任兩堂課，即加贈「神級妝前補水體驗禮」；完成三堂課再贈「精選定妝課結業小禮」。

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