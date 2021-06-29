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女生超怕的「綁粽鞋」她穿起來零贅肉　「婚紗女王」72歲沒人信

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▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝verawanggang IG）

▲Vera Wang穿綁帶高跟鞋，沒有擠出任何贅肉。（圖／翻攝verawanggang IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國「婚紗女王」王薇薇（Vera Wang）近來以行動支持驕傲同志月，頻頻換上象徵LGBTQ 社群的彩虹裝以示支持，她po出穿彩虹T恤搭配牛仔熱褲，再搭配如羅馬鞋綁帶高跟鞋，纏上小腿的絲帶完全沒擠出一點贅肉，讓人不敢相信這是72歲阿嬤級的無敵美腿！

▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝verawanggang IG）

▲Vera Wang以彩虹T恤搭配牛仔熱褲，完全看不出實際年齡已72歲。（圖／翻攝verawanggang IG）

曾是滑冰選手的Vera Wang，多年來一直維持完美體態，歸功於她的養生方法，包括戒含糖飲料、多喝水、吃原型食物、充足睡眠等，因此任何穿搭她都有無比自信駕馭，例如多數女性不敢駕馭羅馬鞋，深怕鞋繩纏上小腿會像「綁肉粽」，Vera Wang毫無這層顧慮，完美駕馭。

▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝verawanggang IG）

▲Vera Wang身穿浪漫的彩虹洋裝支持驕傲同志月。（圖／翻攝verawanggang IG）

除了彩虹T恤造型力挺驕傲同志月，Vera Wang還換穿自己設計的彩虹色調拼接洋裝，搭配她與珠寶商ZALES聯名設計的彩虹色吊牌與鏤空心型墜飾，展現浪漫華麗的風格。

▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝verawanggang IG）

▲Vera Wang與珠寶商ZALES聯名設計的彩虹色吊牌與鏤空心型墜飾。（圖／翻攝verawanggang IG）

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關鍵字：

Vera Wang, 王薇薇, 婚紗女王

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