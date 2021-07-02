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營養師教10招突破「減脂停滯期」！168斷食、睡飽都有用

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▲▼營養師教10招突破減脂停滯期。（圖／翻攝IG）

▲減肥最怕停滯期瘦不下去，營養師教10招幫助突破。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

減肥過的人都知道，一開始瘦很快，但最怕遇到停滯期，如果一直卡著瘦不下去，容易讓人感到煩躁，最後放棄堅持，結果又復胖，讓人大受打擊。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了10招小秘訣，照著做就能幫助突破減肥停滯期，繼續瘦下去。

1.控制碳水化合物攝取

先了解自己是執行減醣還是低醣飲食，針對碳水化合物份量的控制達到目標，但蕭瑋霖提醒，是控制攝取份量，而不是不吃，或是一下高碳水一下低碳水也不行。

▲▼營養師教10招突破減脂停滯期。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.增加蛋白質攝取

增加蛋白質攝取主要有3個重點，一是保護肌肉，避免肌肉量流失；二是增加攝食產熱效應，蛋白質在消化時會消耗更多熱量，進而增加代謝；第三則是最重要的，避免蛋白質熱量攝取不足。減少碳水化合物攝取的同時，如果沒有增加蛋白質攝取，就容易造成熱量不足，若低於基礎代謝率，就容易導致之後復胖。

3.增加膳食纖維

多吃新鮮蔬果可幫助增加膳食纖維攝取，增加飽足感，對腸道健康維持也很有幫助。

▲▼營養師教10招突破減脂停滯期。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.多補充水分

有研究發現，飲用500ml水後可提高身體代謝率25%，也有另一研究發現，飯前喝水比不喝水的族群減輕了44%的體重，所以水分補充是非常重要。

5.避免精緻糖及飲酒

酒精會抑制減脂效果，增加腹部脂肪累積，而精緻甜食也同樣容易造成腹部脂肪累積，一定要避免。

6.適度舒緩壓力

壓力大容易讓壓力荷爾蒙皮質醇增加，造成腹部脂肪累積，影響減脂。

▲▼營養師教10招突破減脂停滯期。（圖／翻攝unsplash、pexels）

7.增加活動量

運動可以增加熱量消耗，是幫助減脂的重要關鍵。

8.嘗試斷食法

現在有許多可依個人情況調整的輕斷食法，可幫助控制體重、減脂，但蕭瑋霖提醒間歇性斷食可以，但不是絕食，且最好還是由專業人士建議後再使用。

▲▼營養師教10招突破減脂停滯期。（圖／翻攝unsplash、pexels）

9.維持充足睡眠

蕭瑋霖指出，已有許多研究證明，良好的睡眠習慣能幫助增肌減脂，所以充足睡眠很重要，每天最好要睡足7～8小時。

10.嘗試記錄飲食

透過記錄飲食，可以了解自己實際吃的食物份量。有研究發現，受試者平均認為自己吃下1200大卡食物，但透過飲食記錄發現，吃的量實際是兩倍以上，表示許多人其實都低估了自己的攝入量。

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