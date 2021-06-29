fb ig video ETtoday search mobile

防疫正是美白好時機！「亮白精華」塗起來，肌膚不會辜負你

>

▲▼美白盤點。（圖／翻攝自IG）

▲宅在家不妨勤美白，亮白超有感。（圖／翻攝自IG/ahc_official、mimiwor）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家正是美白好時機，以前即便每天勤擦，效果總不如預期，避不掉的艷陽總讓亮白大打折扣，這個夏季居家時間夠長，善用美白產品趕走頑固斑點、提亮膚色，幫你回歸少女時的透明美肌。

▲▼美白盤點。（圖／品牌提供）

▲Melano CC 維他命C全效美白淡斑精華，20ml，799元

嚴選日本厚生省核准雙重有效成分-活性型維他命C和維他命B6，能深入浸透肌底，抑制黑色素生成，徹底告別在意的小痘疤、黑斑、曬斑等肌膚瑕疵。

▲▼美白盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白高純度酯C安瓶，7mlx4入，3,580元。

含創新微米化維生素C、維生素C葡萄糖苷、α熊果素，可作用於肌底，將亮白精華迅速導入，穩定釋放，幫助肌膚改善暗沉，均亮膚色。

▲▼美白盤點。（圖／品牌提供）

▲DHC Camu截黑靚白精華乳Pro，50g，880元。

2021全新配方升級，能對付增齡所造成的暗沉煩惱，維他命C誘導體與卡姆種子和果實的精華，全方位抑制暗沉，甘草酸二鉀及多種美肌成分幫助撫平肌膚乾燥所造成的細紋。

▲▼美白盤點。（圖／品牌提供）

▲黛珂 瑩潤粹白 擊黑瞬采面膜 ，17.5mlX6入，3,100元。

添加美白成分-麴酸，幫助深入肌膚對抗黯黑根源，麥角硫因與黃龍膽根淬取液，高度潤澤導入超有感，偕同高彈力、高服貼的雙層面膜載體，將豐沛美容成分，發揮最大淨白力。

►不學會後悔！5個夏季護膚小知識，最後一招超簡單

關鍵字：

美白精華, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃

用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃

IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面

IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面

日劇《大豆田永久子》嶄新愛情觀！願意輸給對方一輩子的才是最棒的戀人 朴信惠擦超重腮紅「微醺妝」粉絲認不出　幕後生圖曝光網讚：天使 《玩具總動員》巨型抱抱龍入侵你的房間　拆開大頭直接GET超萌箱子 安格斯12星座一周運勢6／28-7／4　水逆掰掰！單身天蠍、雙魚把握愛情 周迅、張鈞甯長腿PK纖腰好養眼！「全身黑香奈兒」藏不住仙氣 ZARA折扣季今晚開跑！金世正同款小背心、夯爆字母系列超便宜 吃麵包前先做「一個動作」　對身體更健康、不易胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面