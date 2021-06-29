防疫正是美白好時機！「亮白精華」塗起來，肌膚不會辜負你

▲宅在家不妨勤美白，亮白超有感。（圖／翻攝自IG/ahc_official、mimiwor）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家正是美白好時機，以前即便每天勤擦，效果總不如預期，避不掉的艷陽總讓亮白大打折扣，這個夏季居家時間夠長，善用美白產品趕走頑固斑點、提亮膚色，幫你回歸少女時的透明美肌。

▲Melano CC 維他命C全效美白淡斑精華，20ml，799元

嚴選日本厚生省核准雙重有效成分-活性型維他命C和維他命B6，能深入浸透肌底，抑制黑色素生成，徹底告別在意的小痘疤、黑斑、曬斑等肌膚瑕疵。

▲東森自然美 肌因極光白高純度酯C安瓶，7mlx4入，3,580元。

含創新微米化維生素C、維生素C葡萄糖苷、α熊果素，可作用於肌底，將亮白精華迅速導入，穩定釋放，幫助肌膚改善暗沉，均亮膚色。

▲DHC Camu截黑靚白精華乳Pro，50g，880元。

2021全新配方升級，能對付增齡所造成的暗沉煩惱，維他命C誘導體與卡姆種子和果實的精華，全方位抑制暗沉，甘草酸二鉀及多種美肌成分幫助撫平肌膚乾燥所造成的細紋。

▲黛珂 瑩潤粹白 擊黑瞬采面膜 ，17.5mlX6入，3,100元。

添加美白成分-麴酸，幫助深入肌膚對抗黯黑根源，麥角硫因與黃龍膽根淬取液，高度潤澤導入超有感，偕同高彈力、高服貼的雙層面膜載體，將豐沛美容成分，發揮最大淨白力。

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