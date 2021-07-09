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Lisa蝴蝶結中空裝「炫腹」耍辣　混血感煙燻妝太勾人

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa近日登封雜誌，只見陸續釋出的畫報中，Lisa搶眼的煙燻妝容與濕髮造型，襯托她原先就混血感十足的精緻臉龐，完美演繹「人間芭比」的封號，Lisa一連換上多套惹火的黑色造型，不只招牌直角肩與纖瘦鎖骨全都一覽無遺，其中一套蝴蝶結中空裝造型，更是大方「炫腹」，令人好羨慕。

早在先前Lisa就以打招呼影音方式，搶先釋出登封香港版《VOGUE》雜誌7月號的預告大片，畫面中Lisa穿搭針織衫出鏡，胸前只扣「一顆鈕扣」曬出性感深V，影音一出立馬引來大批粉絲原地暴動：「衣服穿好」、「太辣了」、「眼睛不知道要看哪」。

此次拍攝大部分集中在上半身，妝容也成了Lisa造型重點，只見她以灰藍色隱形眼鏡，營造出異國混血氛圍，層層堆疊的煙燻眼妝令Lisa原先就迷人的五官更顯立體，不負她「人間芭比」的封號。

Lisa以多套火辣的黑色造型，為代言珠寶寶格麗（BVLGARI）拍攝時尚畫報，一系列平口、V領設計的服裝，剛好襯托出精緻珠寶，Lisa先穿上來自中國品牌的SHUSHU TONG蝴蝶結中空裝，擺出舉高雙手Pose同時炸出傲人螞蟻腰身，以及纖瘦的手臂線條，成功吸引目光 ; 緊接著，Lisa換穿MUGLER黑色緊身套裝亮相，勾勒出完美身材比例，若隱若現的鏤空設計，更是讓人不知要將視線擺在哪，搭配帶點叛逆感的煙燻妝容與率性濕髮，遊走在優雅與個性之間。

►歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距


 

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, 畫報

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